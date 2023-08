Max launcht Oprah-Hub

US-Fernsehen

Die Formate werden nun in einem speziellen Reiter abrufbar sein.

Max hat den „OWN: Oprah Winfrey Network Hub“ auf seiner Plattform in den USA eingeführt, der es den Abonnenten ermöglicht, auf ihre Lieblingsinhalte von OWN innerhalb eines speziellen Marken-Hubs zuzugreifen. Max-Abonnenten können nun beliebte OWN-Serien genießen, darunter «Love and Marriage: Huntsville», «Love & Marriage: DC», «Ready to Love», «Belle Collectice» und «Put a Ring on It», die zu den mehr als 500 Episoden des OWN-Katalogs gehören.Bemerkenswerte Scripted-Serien wie «All Rise» und «David Makes Man»sowie eine Auswahl der OWN-Spotlight-Serien sind ebenfalls zum Streamen verfügbar. "Unsere Mission bei OWN ist es, Programme zu liefern, die den weiblichen schwarzen Zuschauern dienen, und diese portfolioübergreifende Zusammenarbeit stellt eine großartige Gelegenheit dar, diese Mission zu erweitern", sagte Tina Perry, Präsidentin von OWN. "Die Premium-Inhalte von OWN werden nicht nur unseren derzeitigen Fans zur Verfügung stehen, sondern auch einem ganz neuen Publikum, das über diesen speziellen Hub ganz einfach auf unsere Programme zugreifen kann.""Die unglaubliche und vielfältige Programmgestaltung von OWN verleiht dem Markenportfolio von Max zusätzliche Kraft und Tiefe und bringt eine Vielzahl von Serien und Genres in ein unvergleichliches Angebot innerhalb unseres Marken-Spotlights wie HBO, Max Originals, Discovery, Magnolia Network und viele mehr", sagte Lisa Holme, Senior Vice President, Global Content Strategy, Analysis, Merchandising & Podcasts.