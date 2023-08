ABC News Studios veröffentlichen demnächst «Sound of the Police»

US-Fernsehen

Die Regie übernehmen der Oscar-nominierte Stanley Nelson und Valerie Scoon.

Die ABC News Studios kündigtenan, die neue Hulu Original-Dokumentation unter der Regie des Emmy-Preisträgers und Oscar-nominierten Filmemachers Stanley Nelson und unter der Co-Regie von Valerie Scoon. Der von Firelight Films für ABC News Studios produzierte Dokumentarfilm in Spielfilmlänge, der eine spezielle Vorpremiere auf dem BlackStar Film Festival haben wird, gefolgt von seiner offiziellen Weltpremiere auf dem Martha's Vineyard African American Film Festival, wird ab Freitag, 11. August, nur auf Hulu zu sehen sein.«Sound of the Police» untersucht die angespannte Beziehung zwischen Afroamerikanern und der Polizei, die oft von Spannungen, Angst, Misstrauen und Feindseligkeit auf allen Seiten geprägt ist. Ausgehend von einigen der jüngsten Konflikte zwischen schwarzen Amerikanern und Polizeibeamten, die landesweit für Aufsehen in den Medien sorgten, zeichnet der Film die komplexe rassistische Geschichte des Landes nach, die den Weg für die Polizeiarbeit in schwarzen Gemeinden ebnete und den anhaltenden Konflikt zwischen afroamerikanischen Gemeinden und den Strafverfolgungsbehörden anheizt.Von den Anfängen der ersten Polizeikräfte im Süden während der Sklaverei über die Gewalt des Mobs, die nach der großen Migration gegen Afroamerikaner im Norden ausbrach, bis hin zu den jüngsten Fällen, die sich für immer in das kollektive Bewusstsein der Amerikaner eingebrannt haben, erzählt "Sound of the Police" die Geschichte einer schwierigen, komplexen und brisanten Beziehung und wie es dazu kam. Der Dokumentarfilm befasst sich auch mit den gegenwärtigen Bemühungen, diesen Konflikt anzugehen und zu lösen."Dieser Film könnte nicht aktueller sein, aber er steht auch in engem Zusammenhang mit einem Großteil der Geschichte, die ich in meiner früheren Arbeit erforscht habe - von den Sklavenpatrouillen aus der Zeit des Bürgerkriegs, dem Aufkommen von Jim Crow um die Jahrhundertwende, den Aufständen gegen Polizeibrutalität in der zweiten Hälfte des 20. "Wir sind begeistert, mit ABC News Studios bei diesem wichtigen Projekt zusammenzuarbeiten und freuen uns darauf, den Film mit dem Publikum zu teilen und zu diskutieren.""Es war eine lohnende Erfahrung, mit Stanley und Firelight Films an diesem Projekt zu arbeiten", sagte Scoon. "Während sich ein Großteil meiner Arbeit als Regisseur und Produzent mit der afroamerikanischen Geschichte beschäftigt hat, ist dieser Film besonders persönlich. Stanley und ich sind beide Eltern junger Erwachsener, und diese Perspektive hat die Bedeutung, die wir der Untersuchung der Geschichte der Beziehung zwischen der Strafverfolgung und der schwarzen Gemeinschaft beimessen, geprägt. Wir hoffen, dass dieser Film zu Gesprächen anregt, die Leben retten und stärkere Gemeinschaften aufbauen werden."