Netflix legt «Spy Kids» auf den 22. September

US-Fernsehen

Die Filmreihe von Robert Rodriguez wird rebootet.

Vor 22 Jahren hat Robert Rodriguez den ersten «Spy Kids» in die Kinos gebracht. Neben Antonio Banderas und Carla Gugino hatte man auch Alexa Vega und Daryl Sabara gecastet. Zudem hatte man die Schauspieler Alan Cumming («The Good Wife»), Tony Shalhoub («Monk») und Teri Hatcher («Desperate Housewives») an der Angel. Nach vier Filmen und zehn Jahren endete die Reihe.Eine neue Familie von Spionen kommt am 22. September auf Netflix . Robert Rodriguez rebootet die beliebte «Spy Kids»-Franchise, inspiriert eine neue Generation junger Helden und hebt das Spionagespiel auf die nächste Stufe.Als die Kinder der größten Geheimagenten der Welt unwissentlich einem mächtigen Spieleentwickler helfen, einen Computervirus freizusetzen, der ihm die Kontrolle über alle Technologien gibt, müssen sie selbst zu Spionen werden, um ihre Eltern und die Welt zu retten.