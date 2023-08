Seth MacFarlane spendet Geld für den Streik

US-Fernsehen

Der Autor und Schauspieler stellt eine Million für den Entertainment Community Fund zur Verfügung.

Seth MacFarlane hat dem Entertainment Community Fund eine Million Dollar gespendet, um die Beschäftigten der Branche während der Streiks der SAG-AFTRA und der WGA finanziell zu unterstützen. MacFarlene, der für «Family Guy» als Autor arbeitet, schließt sich damit eine Reihe von Spendern an.Wie „Variety“ berichtet, haben schon Katie McGrath & JJ Abrams Family Foundation, Stacey Abrams, Annette Bening, Tom Bergeron, Greg Berlanti, Rachel Bloom, Rosanne Cash in Erinnerung an Johnny Cash, Suzanne Collins und Cap Pryor, Vince Gilligan, Lynn Nottage, Michelle Pfeiffer und David E. Kelley, Shonda Rhimes sowie Steven Spielberg und Kate Capshaw Geld überwiesen."Der Entertainment Community Fund ist überwältigt von der Dankbarkeit gegenüber den prominenten Persönlichkeiten unserer Gemeinschaft, die zur Unterstützung von Film- und Fernsehschaffenden in Not gespendet haben", sagte die Vorsitzende des Entertainment Community Fund, Annette Bening, am Dienstagmorgen in einer Erklärung. "Jeden Tag werden die Hilferufe lauter; diese Spenden werden so vielen in unserer Branche, die sich noch immer von der Pandemie erholen müssen, sofort helfen. Wir hoffen auch, dass diese wirkungsvollen Spenden andere dazu inspirieren werden, unsere wichtige Arbeit zu unterstützen, sofern sie dazu in der Lage sind."