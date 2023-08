Rocket Beans veröffentlicht Karten-Buch

Vermischtes

Es ist eine norddeutsche Kooperation: Katapult und Rocket Beans haben 100 Karten zum Thema Gaming produziert.

Die Produktionsfirma Rocket Beans und der Verlag Katapult haben ein neues Projekt in der Pipeline: Bereits am Freitag, den 8. September 2023 erscheint „100 Karten über Gaming und wie es die Welt beherrscht“. Damit wird die Reihe der „100 Karten“ erweitert, die sich bisher mit der Ukraine, China, Sex und Sprache beschäftigt hat.In Zusammenarbeit mit der Gaming-Redaktion wird der Frage nachgegangen, in welchem Land der Frauenanteil in der Gaming-Branche am höchsten ist. Außerdem erfahren die Käufer des Buches, dass in Irland der Anteil der Menschen mit nicht-binärem Geschlecht dominiert. Das Buch weist aber auch darauf hin, dass es nur drei Länder gibt, die überhaupt Angaben machen. In Ländern wie Russland wird die Verbindung zwischen Videospielen und Militär untersucht. In Deutschland ist zum Beispiel die Bundeswehr vertreten.Im Ego-Shooter «Call of Duty» gibt es einige Nachbauten: Zum Beispiel das ukrainische Parlament, das Dnipro-Wasserkraftwerk in Zaporizhzhya und gleich vier Gebäude in der Stadt Donzek. Dort wurden unter anderem der Metro-Supermarkt und der Flughafen leicht modifiziert. Weitere Grafiken zeigen, welche Staaten und Unternehmen den Videospiel-Umsatz dominieren. Auch ein kleiner Staat kann überzeugen.