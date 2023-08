Eine Verabredung mit dem Mobber?

Soap-Check

Bei «Unter Uns» wird Ronja eingeladen, doch die Beiden verbindet eine dunkle Vergangenheit. Zunächst ist sie von Lennart begeistert.

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo – Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo – Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo – Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Köln 50667» (Mo – Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Amelie spricht sich mit Jorik aus und will sich ihm zukünftig mehr öffnen. Doch dann erfährt Jorik von Britta, dass Amelie ihm die sehr belastende Beziehung zu Tristan verschwiegen hat. Jorik zweifelt, ob er jemals eine ehrliche Beziehung mit Amelie führen kann. Schweren Herzens trennt er sich von ihr. Marvin kann Tammo nicht lange böse sein und lässt ihn bei sich wohnen, bis die Eltern aus den USA zurück sind. Die Gesellschaft seines optimistischen Bruders tut dem etwas einsamen Marvin gut. Simon stellt ernüchtert fest: sein Start-Up kann die Bestellungen nicht so schnell anfertigen wie angekündigt. Er will offen mit seinen Kunden umgehen und thematisiert das Lieferproblem. War die Entscheidung richtig? Ja - die Ehrlichkeit kommt gut an!Als Valentina Otto bei dem Event sieht, fühlt sie sich in ihrem Misstrauen ihm gegenüber zunächst bestätigt. Doch das ändert sich, als er ihr selbstlos dabei hilft, mit den Gästen ins Gespräch zu kommen. Nach ihrem Streit mit Nicole ist Alexandra tief verletzt. Als sie dann auch noch sieht, wie innig Nicole mit Eleni umgeht, glaubt sie, dass Nicole ihr jahrelang nur etwas vorgespielt hat. Als Julian abends im „Bräustüberl“ von Eleni versetzt wird, ist ausgerechnet Leander der einzige Gast, den er dort kennt. Die beiden raffen sich zu einer gemeinsamen Runde Darts auf, die jedoch in einer „Lebensrettung“ endet. Am „Sonnbichler“-Haus steht eine Renovierungsaktion an. Alfons traut sich das Projekt selbst zu, doch Hildegard hat Angst, dass sich ihr Mann dabei verletzt. Als sie mit ihrer Schwester telefoniert, kommt ihr eine Idee …Im Zuge von Huberts Krankheit wird Martin zur wichtigsten Stütze der Familie. Kann er in Anbetracht des möglichen Ausgangs der OP diese Stärke bewahren? Doro hat die Idee, neben dem Kiosk auch einen Lieferservice anzubieten und private Fahrten zu übernehmen. Bewegt sie sich damit auf legalem Boden?Als Ronja von ihrem einstigen Mobber auf ein Date eingeladen wird, will Nadine sich eigentlich für ihre Tochter freuen, doch die Skepsis lässt sie nicht los. Britta hat ihren Frieden mit Joyce gemacht und glaubt, über das Cover-Projekt in Easy einen Freund gefunden zu haben. Doch dann erfährt sie, wie dieser wirklich über sie denkt. Ringo ist hin- und hergerissen, ob er an Benedikts Unschuld glauben soll.Ben kann nicht glauben, dass Maximilian und Justus das Baugrundstück wirklich aufgeben. Seine Skepsis nimmt zu und er wird wachsamer. Daniela und Henning müssen bald erkennen, dass sie für ihren Traum vom Portugalurlaub einige Steine aus dem Weg räumen müssen. Die Angst vor einem erneuten Schlaganfall und der Druck der anstehenden Master-Class lassen Deniz keine Ruhe und er trainiert immer exzessiver.Während Carlos und Tobias privat ein gutes und eingespieltes Team sind, wird ihre Freundschaft auf eine Probe gestellt, als Carlos Tobias vor vollendete Tatsachen stellt: Hat Navarro ihn tatsächlich als Projektleiter durchgesetzt? Emily, Paul und Tuner sind unendlich erleichtert, dass Sascha Kate gefunden hat. Als Emily danach das Gespräch mit Sascha sucht, kommt der ihr zuvor und bietet von selbst an, auszuziehen.Sandra lässt sich nur widerwillig auf ein erneutes Date mit Bauarbeiter Leif ein. Sie hat nicht das Gefühl, dass sie beide zueinander passen. Eigentlich will Sandra ihm das auch offen sagen, doch ausgerechnet in diesem Moment taucht ihr Ex-Mann Marcel wieder auf. Sandra zieht eine kleine Show mit Leif ab, um Marcel eins reinzuwürgen. Doch der lässt sich auch von dieser Abfuhr nicht beirren und lädt Sandra zu einem teuren Essen ein. Sie weiß nicht mehr, wie sie sich Marcel gegenüber verhalten soll. Sandra holt sich Rat bei Nina.Toni ist völlig durcheinander, nachdem sie die ganze Nacht an Leif und ihren Kuss denken musste. Überfordert von ihren plötzlichen Gefühlen, beschließt sie, sich abzulenken und Leif zukünftig aus dem Weg zu gehen. Doch als er Hilfe beim Kofferpacken braucht, kann Toni nicht anders, als ihrem Freund zu helfen. Plötzlich fühlt sich zu ihrer Erleichterung auch wieder alles wie früher an. Toni glaubt, kuriert zu sein – bis sie erneut einen sehr nahen Moment mit Leif erlebt und es zwischen ihnen ziemlich eindeutig brizzelt. Milla rät ihr, Leif ganz offen ihre Gefühle zu gestehen. Doch als Toni genau das tun will, sendet Leif das eindeutige Signal, dass er Toni wirklich nur als Kumpel sieht, woraufhin sie sofort einen Rückzieher macht. Nun redet sie sich ein, dass es gut so ist, wie es ist. Auf keinen Fall will sie die Freundschaft mit Leif aufs Spiel setzen.