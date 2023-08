Filme des Grauens

Der Regisseur Joseph Sargent konnte mit Lorraine Gary und Ellen Brody das schwache Drehbuch nicht wettmachen.

«Jaws: The Revenge», so der Originaltitel, ist ein US-amerikanischer Horrorfilm aus dem Jahr 1987 und der vierte Teil der legendären «Der weiße Hai»-Filmreihe. Leider wird dieser Film oft als der schwächste und schlechteste Teil der Serie betrachtet.hat eine unglaubwürdige Handlung. Diese wurde von vielen Zuschauern als äußerst unrealistisch und unplausibel empfunden. Die Idee, dass ein einzelner weißer Hai einer Familie folgt, um Rache zu nehmen, wurde als absurd und lächerlich betrachtet. Im Vergleich zu den vorherigen Teilen der Serie waren die Spezialeffekte in «Der weiße Hai 4» nicht auf dem gleichen Niveau. Die Darstellung des Hais und einiger Action-Szenen wirkte billig und wenig überzeugend. Scheinbar haben die Macher am Budget gespart.Das Werk konnte die Spannung und Intensität der ersten «Der weiße Hai»-Filme nicht erreichen. Die Bedrohung durch den Hai wurde als weniger furchteinflößend wahrgenommen, was das Filmerlebnis weniger packend machte. Schlechte Dialoge und Schauspiel setzten die Krone auf: Die Dialoge in als plump empfunden, und einige Schauspielleistungen wurden als schwach und unglaubwürdig angesehen, was die emotionale Bindung zum Film erschwerte.Der Film erzählt von Ellen Brody und ihrem Sohn, der Polizist Sean Brody, die in Amity, einem Badeort an der Ostküste, lebten. Kurz vor Weihnachten fährt Sean mit seinem Dienstboot in die Hafeneinfahrt und wird, zunächst unbemerkt, von einem Weißen Hai zerfleischt. Ellen zieht zu ihrem zweiten Sohn Michael auf die Bahamas, der dort Meeresbiologie erforscht. Fernab von Amity will sie die Vergangenheit hinter sich lassen. Nachdem sie den Piloten Hoagie kennen gelernt hat, scheint ein wenig Frieden eingekehrt zu sein - doch dann taucht der Weiße Hai, der Sean getötet hat, wieder auf. Ohne seiner Mutter etwas zu sagen, will Michael das Verhalten des Hais erforschen. Doch dann greift der Hai vor Ellens Augen erneut am Strand an, woraufhin sie mit dem Boot aufs Meer hinausfährt, um sich ihrem Feind zu stellen.Was die Auswahl der Schauspieler betrifft, so wurden bekannte Schauspieler wie Lorraine Gary, die die Rolle der Ellen Brody spielte, und Michael Caine, der die Rolle von Hoagie Newcombe übernahm, engagiert, um dem Film Starpower zu verleihen. Obwohl sie erfahrene Schauspieler sind, konnten sie das schwache Drehbuch und die uninspirierte Inszenierung des Films nicht retten. Die Regie von «Der weiße Hai 4 - Die Abrechnung» wurde von Joseph Sargent übernommen. Sargent war ein erfahrener Regisseur, aber bei diesem Projekt konnte er nicht das Beste aus dem Material herausholen und es fehlte an Originalität und kreativen Ansätzen.In den folgenden Jahren gab es verschiedene Versuche, das «Der weiße Hai»-Franchise durch Neuverfilmungen und Spin-offs wiederzubeleben. Im Juli 2018 bekundete Steven Spielberg sein Interesse, einen fünften Jaws-Film zu drehen, der sich auf den Untergang der USS Indianapolis im Jahr 1945 konzentriert und in dem eine jüngere Version von Robert Shaws Quint eine Nebenrolle spielen würde. Bislang sind allerdings alle Projekte im Sande verlaufen.