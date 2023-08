NBC bereitet sich auf Premier League vor

US-Fernsehen

Bereits am 11. August 2023 wird in England wieder Fußball gespielt.

Die Premier-League-Saison 2023-24 beginnt in wenigen Tagen auf allen Plattformen von NBCUniversal, mit dem Eröffnungsspiel am Freitag, 11. August, wenn Titelverteidiger Manchester City den frischgebackenen Aufsteiger Burnley empfängt (15.00 Uhr auf USA Network und Universo).Während der gesamten Saison 2023-24 wird die Premier League auf NBC, Peacock und USA Network zu sehen sein. Peacock setzt seine umfangreiche Berichterstattung über die Premier League in dieser Saison fort – mit exklusiven Spielen, allen Spielen, die live auf dem NBC-Sendernetz übertragen werden, Studiosendungen, vollständigen Spielwiederholungen und vielem mehr. USA Network beginnt seine zweite volle Saison als Kabelsender der PL. Telemundo, Universo und Peacock bieten eine umfangreiche spanischsprachige Berichterstattung.Mit neu aufgestiegenen Vereinen, großen Namen auf dem Vormarsch und vielem mehr beginnt die Premier League 2023-24 mit spannenden Ereignissen in der gesamten Liga. Der Spielplan am ersten Wochenende:Fr., 11. August, 15.00 Uhr, Burnley gegen Manchester City (USA Network, Universo)Sa., 12. August, 7:30 Uhr, Arsenal gegen Nottingham Forest (Peacock)Sa., 12. Aug. 10 Uhr, Bournemouth - West Ham (Peacock)Sa., 12. Aug. 10 Uhr, Brighton & Hove Albion gegen Luton Town (Peacock)Sa., 12. Aug. 10 Uhr, Everton gegen Fulham (Peacock)Sa., 12. Aug. 10 Uhr, Sheffield United gegen Crystal Palace (Peacock)Sa., 12. Aug. 12:30 Uhr, Newcastle gegen Aston Villa (NBC, Peacock , Universo)So., 13. Aug. 9 Uhr, Brentford gegen Tottenham (Peacock)So., 13. Aug. 11:30, Uhr Chelsea - Liverpool (Peacock)Mo., 14. Aug. 15 Uhr, Manchester United gegen Wolverhampton Wanderers (USA Network, Universo)