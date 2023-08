Ist das Baufieber ausgebrochen?

Quotenmeter.FM

Mit «Wettkampf in 4 Wänden» versucht der Fernsehsender RTL das Genre der Bau-Realitys zu erobern.

Vor rund 17 Jahren war das Format «Einsatz in 4 Wänden» ein richtiger Kracher im täglichen RTL-Programm, weshalb die Verantwortlichen auch noch eine Primetime-Version bestellten. Aufgrund von mangelnden Reichweiten stellte RTL das Format ein, später mussten zahlreiche Teilnehmer den geldwerten Vorteil gegenüber den Finanzämtern versteuern. Somit war ein Comeback ausgeschlossen.Seit Ende Juli 2023 hat man allerdings «Wettkampf in 4 Wänden» im Programm. Das Format wurde um zahlreiche Challenges erweitert, sodass die Besteuerung bei den Behörden entfällt. Doch so wirklich warm werden Veit-Luca Roth und Fabian Riedner mit diesem Format nicht. Deutlich interessanter finden die beiden die Sendung des Bayerischen Rundfunks namens «Wohnt sich das?», in der drei Familien ihren Traum vom Eigenheim rekapitulieren.Ein weiteres Thema ist der Warner-Bros.-Discovery-Fernsehsender Home & Garden TV (HGTV), der schon über 1.700 Folgen einer «mieten, kaufen, wohnen»-ähnlichen Show im Programm hat. Außerdem gibt es zahlreiche Formate, in denen Häuser kräftig umgebaut, neu gebaut oder abgerissen werden.