Lionsgate kauft eOne

Wirtschaft

Der Filmverleiher wechselt bereits schon wieder den Besitzer. Hasbro hat das Unternehmen erfolgreich veräußert.

Der amerikanische Spielzeughersteller Hasbro hat heute eOne verkauft. Lionsgate hat den Verleiher für knapp 500 Millionen US-Dollar erworben. Die Transaktion wurde von den Verwaltungsräten beider Unternehmen genehmigt und unterliegt noch den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich des Erhalts der behördlichen Genehmigungen.Der Verkauf umfasst ein talentiertes Team von Mitarbeitern, eine Inhaltsbibliothek mit fast 6.500 Titeln, aktive Produktionen für nicht-Hasbro-eigenes geistiges Eigentum wie «The Rookie», «Yellowjackets» und «Naked and Afraid» sowie das eOne-Unscripted-Geschäft, das die Rechte für bestimmte Hasbro-basierte Shows wie «Play-Doh Squished» umfasst. Das eOne Film- und TV-Geschäft, das verkauft wird, umfasst auch die Beteiligung von Hasbro am kanadischen Film- und TV-Geschäft von Entertainment One Canada Limited, und die Transaktion wurde auch vom Vorstand von Entertainment One Canada Limited genehmigt."Dieser Verkauf entspricht voll und ganz unserer Strategie, und wir freuen uns, den Prozess zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen", sagte Hasbro-CEO Chris Cocks. "Das Management-Team von Lionsgate ist erfahren in der Unterhaltungsbranche und geschickt darin, Werte zu schaffen, und wir sind froh, ein so gutes Zuhause für unser eOne Film- und Fernsehgeschäft gefunden zu haben. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihnen, insbesondere auf die Verfilmung von Monopoly."Cocks fuhr fort: "Unterhaltung bleibt eine Priorität für Hasbro. Hasbro wird weiterhin Unterhaltungsprodukte entwickeln und produzieren, die auf dem reichen Fundus der Hasbro-eigenen Marken basieren. Wir werden auch neue, originelle Ideen ins Leben rufen, die alle Bereiche von Hasbro beflügeln werden, einschließlich Spielzeug, Verlagswesen, Spiele, lizenzierte Verbraucherprodukte und ortsbezogene Unterhaltung. Als Teil des Verkaufs erwarten wir, dass wir für künftige Live-Action-Unterhaltung zu einem Asset-Lite-Modell übergehen und uns auf Lizenzen und Partnerschaften mit ausgewählten Koproduktionen stützen werden."