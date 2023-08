FOX records strong interest for soccer

International

Auf der anderen Seite sind die Reichweiten bei FOX Sports1 aufgrund der nächtlichen Anstoßzeiten sehr niedrig.

Der US-Sender FOX strahlte am Freitagabend, den 21. Juli, das erste Spiel des US-Teams bei der FIFA-Fußballweltmeisterschaft aus. Die Partie gegen Vietnam, die mit 3:0 endete, sahen 3,535 Millionen Menschen im Primetime-Programm. 5,3 Millionen Menschen wurden insgesamt erzielt, weil Teile nicht zur Primetime gehörten. Der NBC-Sender Telemundo, der die spanischsprachigen Amerikaner abholte, fuhr rund eine Million Menschen ein.Am Mittwoch, den 26. Juli, trennten sich die Frauen aus den Vereinigten Staaten von Amerika von der Auswahl der Niederländerinnen nur mit 1:1. Im späten FOX-Programm waren 6,429 Millionen Fernsehzuschauer dabei. Zunächst wurde der der 20.00- bis 22.00-Uhr-Block ausgewiesen, was zu 4,381 Millionen Zuschauern führte. Selbstverständlich legte man auch bei den Werberelevanten zu.Bei FOX Sports 1 fielen die Zuschauerzahlen deutlich niedriger aus. Als eines der ersten Partien wurde Philippinen – Schweiz angepfiffen, die die Amerikaner in der Nacht auf Donnerstag um 00.40 Uhr sehen konnten. Nur 0,231 Millionen Amerikaner verfolgten das Match. Sambia gegen Japan verbuchte am Freitag um 02.40 Uhr 0,124 Millionen Zuschauer und Spanien gegen Costa Rica verbuchte 0,113 Millionen Zuschauer. Zu den stärksten Spielen gehörte unter anderem Schweden – Südafrika, das von 00.40 bis 03.00 Uhr ausgestrahlt wurde und sich über 0,197 Millionen Zusehende freuen konnte.Am Sonntagnachmittag verzeichnete NASCAR mit den besten Werten der Woche. 2,808 sahen das Rennen am 23. Juli, die Sieger-Ehrung verfolgten 2,833 Millionen. USA Network erreichte bereits zu Beginn der Woche mit1,881, 1,939 und 1,745 Millionen Zuschauer. Am Sonntagnachmittag lief das Nascar-Training mit 1,745 Millionen bereits gut. Das Formel1-Rennen aus Ungarn sahen sich am Sonntagmorgen 1,04 Millionen bei ESPN an, Baseball holte am Sonntagabend 1,304 Millionen Zuschauer. Es spielten die New York Mets gegen Boston.