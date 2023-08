ZDF gewinnt mit Krimi-Wiederholung den Abend

Quotennews

Fünf Millionen Menschen sahen Ulrich Noethen als Psychiater Joe Jessen in der Wiederholung von «Neben der Spur – Schließe deine Augen».

Das öffentlich-rechtliche Fernsehen hatte gegen die strauchelnde Privat-Konkurrenz einmal mehr leichtes Spiel, die größte Reichweite des Tages zu generieren. Den Tagessieg sicherte sich das ZDF mit der Krimi-Wiederholung von. Den 90-Minüter verfolgten ab 20:15 Uhr 5,00 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von tollen 19,8 Prozent entsprach. Damit war man auch nicht allzu weit von der Erstausstrahlung entfernt, die im Januar 2021 mit 8,07 Millionen 24,1 Prozent generierte. Beim jungen Publikum hinkte der Mainzer Sender etwas deutlicher hinterher. Statt eines zweistelligen Ergebnisses erreichte der Film mit 0,26 Millionen 14- bis 49-Jährigen mäßige 5,3 Prozent.Das ZDF konnte das Niveau aber nicht über dashinaus halten. Die Nachrichtensendung informierte ab 21:45 Uhr zwar noch 3,98 Millionen Zuschauer und sichert sich Marktanteile von 17,1 respektive 9,8 Prozent, «Das Morgan Projekt» ► fiel ab 22:15 Uhr aber auf 1,62 Millionen und 10,4 Prozent zurück. Beim jungen Publikum sank die Reichweite von 0,47 auf 0,24, was den Marktanteil auf 7,4 Prozent drückte. Um kurz vor Mitternacht folgte ein knapp zweistündiger Zusammenschnitt der zweiten-Staffel. Die Sadcom ging aber völlig unter und wurde nur von 0,17 Millionen Menschen gesehen. Der Marktanteil belief sich auf enttäuschend 3,2 Prozent, bei den Jüngeren wurden ebenfalls schwache 3,8 Prozent gemessen.Das Erste hatte in der Primetime ebenfalls Filmware zu bieten und strahle im ARD-Sommerkinoaus. Mit 3,88 Millionen Zuschauer generierte die blaue Eins gute 15,5 Prozent. Im Gegensatz zum ZDF lief es auch bei den Jüngeren ordentlich. 0,41 Millionen 14- bis 49-Jährige sorgten für 8,4 Prozent.