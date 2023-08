«Die Retourenjäger» mit verhaltener Rückkehr auf neuem Sendeplatz

Quotennews

Mit den Werten von «Bella Italia» konnte die Sendung nicht mithalten, bestätigte aber die Leistung vom Jahresanfang.

Panagiota Petridou feierte am Montagabend ihre Rückkehr ins Programm von RTLZWEI , indem sie eine neue Folge vonpräsentierte. Die offiziell vierte Folge der zweiten Staffel – die ersten drei liefen bereits im Januar – sorgten für eine Reichweite von 0,48 Millionen Zuschauern ab drei Jahren. Der Marktanteil lag mit 1,9 Prozent im ausbaufähigen Bereich. In der Zielgruppe lief es mit 0,17 Millionen Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren ein wenig besser, doch mit den ausgewiesenen 3,5 Prozent verfällt man in Grünwald nicht in Euphorie.Damit machte sich der Sendeplatz-Wechsel nicht wirklich bezahlt. Die ersten drei Folgen liefen zu Jahresbeginn noch am Mittwoch und fuhren zwischen 0,55 und 0,67 Millionen Zuschauer ein. Die Marktanteile bewegten sich zwischen 3,4 und 4,8 Prozent. «Die Retourenjäger» konnte allerdings nicht mit dem Campingformat «Bella Italia» mithalten, das in den vergangenen Wochen den Sendeplatz am Montagabend belegte. Im Schnitt entschieden sich 0,83 Millionen Fernsehzuschauer für die acht Folgen, in der Zielgruppe standen zuletzt knapp sieben Prozent zu Buche.Weiter ging es mit einer alten-Folge, die ab 22:20 Uhr deutlich besser ankam und die Reichweite auf 0,55 Millionen Zuschauer ausbaute. Der Marktanteil belief sich auf starke 4,0 Prozent. Es verfolgten 0,15 Millionen Zuschauer aus der Zielgruppe das zweistündige Programm, sodass ein Marktanteil von 5,2 Prozent zustande kam.