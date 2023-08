Vice schließt Verkauf ab

Wirtschaft

350 Millionen US-Dollar zahlen die Investoren Fortess, Soros Fund Management und Monroe Capital.

Die Vice Media Group hat die Finanzierung und den Verkauf nach einer Insolvenz abgeschlossen. Das Milliarden-Unternehmen beantragte im Mai Konkursschutz. Noch vor sieben Jahren wurde Vice mit 5,7 Milliarden US-Dollar bewertet. Die neuen Eigentümer Fortess Investment Group, Soros Fund Management und Monroe Capital haben nun 350 Millionen US-Dollar für das Unternehmen beglichen."Mit der Unterstützung unserer Investorengruppe verfügen wir nun über die Ressourcen, um unser Geschäft, unsere Partnerschaften und die Erstellung von Inhalten auf allen Plattformen zu stärken", erklärten Bruce Dixon und Hozefa Lokhandwala, die Co-CEOs von Vice, in einer Erklärung. "Unter den neuen Eigentümern und mit diesem Führungsteam ist Vice in der Lage, unsere einzigartig differenzierte Marke von Nachrichten-, Unterhaltungs- und Lifestyle-Inhalten voranzutreiben, die Vice zu einer vertrauenswürdigen Marke für ein globales Publikum und zu einem geschätzten Partner für Marken, Agenturen und Plattformen macht."Die fünf wichtigsten Geschäftsbereiche der Vice Media Group sind: Vice.com, die Film- und TV-Produktionseinheit Vice Studios, das Fernsehnetzwerk Vice TV, Vice News und die Kreativagentur Virtue. Zum Portfolio des Unternehmens gehören außerdem die 2019 erworbene, auf Frauen ausgerichtete Medien- und Unterhaltungsmarke Refinery29, das in London ansässige Unternehmen Pulse Films und i-D, eine digitale und gedruckte Style-Publikation, die über Mode, Kultur und Design berichtet.