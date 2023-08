Paramount+ streamt «Big Brother»

US-Fernsehen

Am Mittwoch startet das Format mit dem 25-Jahre-Special.

Introducing the #BB25 houseguests… there are endless possibilities awaiting them pic.twitter.com/rMjGMnCly8 — Big Brother (@CBSBigBrother) July 31, 2023

hat in den kommenden Wochen 16 neuen Hausbewohner, die in der 25. Staffel der Serie in das Haus einziehen werden, und zwar während der 90-minütigen Live-Premiere am Mittwoch, den 2. August um 20.00 Uhr auf dem CBS Television Network. Die Show wird auch als Live-Stream und auf Abruf auf Paramount+ verfügbar sein, wo die Fans auch die Möglichkeit haben, die 24/7-Live-Übertragung zu sehen und während der gesamten Staffel exklusive Inhalte zu finden.Zum Cast dieser Staffel gehören unter anderem ein Deaflympics-Goldmedaillengewinner, ein Markenstratege, ein Kammerjäger, ein Altersarzt, ein professioneller Flötist, ein Politikberater und ein DJ aus Australien. Dieser neuen Gruppe steht ein denkwürdiger Sommer bevor, voller atemberaubender Momente und Wendungen, die die Hausbewohner in ein anderes Universum katapultieren werden.Der Sommer-Reality-Hit von CBS wird wieder drei wöchentliche Episoden haben. Ab Sonntag, dem 6. August, wird die Serie nach der Premiere am Mittwoch sonntags, mittwochs und donnerstags ausgestrahlt, mit der von Julie Chen Moonves moderierten Live-Eviction-Show.