Rocket Beans vereinfacht Zugang zum 24/7-Kanal

TV-News

Über einen Zattoo-Web-Player ist der 24/7-Kanal von Rocket Beans TV ab sofort über die eigene Homepage der Hamburger Content-Schmiede abrufbar.

Was bisher nur über die Zattoo-Plattform möglich war, ist ab sofort auch über die eigene Homepage der Rocket Beans möglich. Dort können Zuschauer das 24/7-Programm von Rocket Beans TV über einen eigenen eingebundenen Zattoo Web-Player kostenlos streamen. Möglich macht dies eine Erweiterung der Partnerschaft zwischen Rocket Beans TV und Zattoo in Deutschland und der Schweiz.Der neue Zattoo Web-Player zeigt ab sofort rund um die Uhr vielfältige Inhalte aus dem Sender-Programm von Rocket Beans TV. Dazu gehören neben den Themen Gaming, digitale Popkultur und Unterhaltung auch Let's Plays, interaktive Formate wie «Chat Duell», das Kinomagazin «Kino+», exklusive Events und vieles mehr. Die Sendungen werden sowohl live als auch als Aufzeichnungen ausgestrahlt.Besucher der Rocket Beans TV-Homepage können den Zattoo Web-Player direkt über den Link in der Navigationsleiste aufrufen. Über das im Player integrierte Zattoo-Logo erhalten interessierte Zuschauer auch weitere Infos über das Angebot von Zattoo.