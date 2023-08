Janet Yang bleibt Präsidentin der Filmakademie

Kino-News

Der Gouverneursrat hat Yang zum zweiten Mal gewählt.

Die Produzentin Janet Yang wurde vom Gouverneursrat der Academy of Motion Picture Arts and Sciences erneut zur Präsidentin der Organisation gewählt. Yang tritt ihre zweite Amtszeit als Präsidentin und ihr fünftes Jahr als Governor-at-Large an. Für diese Position wurde sie vom amtierenden Akademiepräsidenten nominiert und vom Gouverneursrat für 2019 und 2022 auserkoren. Howell Taylor und Taylor-Coleman wurden als Amtsträger wiedergewählt. Für Berger, Breton, Duffield und Rodman wird es die erste Amtszeit sein. Arnold war bereits in den Jahren 2019-20 und Franklin in den Jahren 2021-22 als Amtsträger tätig."Ich freue mich sehr, die diesjährigen Vorstandsmitglieder begrüßen zu dürfen. Unter Janets geschätzter Führung werden diese engagierten Gouverneure die laufenden Bemühungen der Academy leiten, die Arbeit unserer weltweiten Mitglieder und der Filmgemeinschaft zu fördern, die reiche Geschichte unserer Branche hervorzuheben, einen bedeutungsvollen Dialog zu fördern und weiterhin Gleichberechtigung und Inklusion in jedem Aspekt unserer Organisation zu schaffen", sagte Academy CEO Bill Kramer.Zu Yangs umfangreichen Filmproduktionsleistungen gehören «The Joy Luck Club», «The People vs. Larry Flynt», «Zero Effect», «High Crimes», «Dark Matter», «Shanghai Calling» und der Oscar®-nominierte Animationsfilm «Over the Moon». Sie gewann einen Emmy für den HBO-Film «Indictment: The McMartin Trial». Yang ist seit 2002 Mitglied der Producers Branch der Academy und war zuvor Vizepräsidentin und Vorsitzende des Membership Committee und davor des Membership and Governance Committee.