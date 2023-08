«Wettkampf in 4 Wänden» geht lasch weiter

Quotennews

Am späten Abend beschäftigte sich das Magazin «Extra» mit abgebrannten Unterkünften auf Rhodos und Energie-Drinks an deutschen Schulen.

Vor acht Tagen debütiere, in der vier Paare vier verschiedene Rohbau-Häuser fertig stellen sollten. Natürlich ist das nicht möglich, denn selbst Fachfirmen kommen derzeit nicht in diesem Thema hinterher. 1,13 Millionen Menschen verfolgten die Premiere, Folge zwei erreichte nur noch 1,21 Millionen Zuschauer und erreichte 5,2 Prozent.Die Jury, bestehend aus Alexander Pieper, Detlef Steves und Kristina Ströh, mussten die Versuche der Teilnehmer bewerten. Die von Eva Brenner moderierte Sendung verzeichnete 0,44 Millionen Umworbene, sodass man auf 9,6 Prozent Marktanteil kam. Aus Berlin meldete sich dann Jan Hofer mit einer frischen Ausgabe von, die 1,07 Millionen Menschen ansprach und auf 5,7 Prozent Marktanteil kam. Bei den jungen Erwachsenen erreichte man 0,43 Millionen und 10,4 Prozent.Eine Frankfurter Schule schlägt Alarm: Immer mehr Lernende konsumieren starke Wachmacher und fallen im Unterricht aus. Das war auch ein Thema von, das ab 22.35 Uhr 0,76 Millionen Zuschauer informierte und 5,7 Prozent Marktanteil holte. In der Zielgruppe sahen dieses Mal 0,24 Millionen zu, der Marktanteil bewegte sich bei 8,4 Prozent.