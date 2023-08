«Titanen aus Stahl»: DMAX startet neue Eigenproduktion im September

TV-News

Der Waner-Bros.-Discovery-Sender DMAX hat den Start einer neuen Serie angekündigt, in der sich alles um seltene Fahrzeuge und außergewöhnliche Oldtimer dreht. In, das am 12. September um 21:15 Uhr seine Free-TV-Premiere feiert und immer dienstags gesendet wird, stehen „Schrauber, Verkäufer, Restauratoren und Sammler mit Benzin im Blut“ im Mittelpunkt, so der Sender.Die Titanen aus Stahl sind Experten auf ihrem Gebiet, egal ob es um Oldtimer-PKWs, -Trucks und -Flugzeuge oder -Panzer geht. Auf ihren Grundstücken horten sie beeindruckende Massen an Fahrzeugen und Ersatzteilen, denn mit ihrem Oldtimer-Know How, Schrauber-Qualitäten und schweren Bergungsmaschinen retten sie jedes alte Gefährt. Mit dabei sind unter anderem Helmut Hoffmann, laut DMAX-Angaben Deutschlands Top-Experte für Oldtimer-Lkws, sowie dessen Sohn Sascha, der sich auf Trucks aus den 70er- und 80er-Jahren spezialisiert hat. Bei der Familie Obermann dreht sich alles um Transporter des Typs Ford Transit. Achim Meier wartet und repariert historische Flugzeuge, während Christoph Zitzmann Raritäten auf vier Rädern aufstöbert.In Folge eins hat Philipp Fakin aus dem Hanfbachtal vor zehn Jahren zwei US-Sattelzüge des Typs AM General M931 gekauft und zwischengelagert – ohne sie jemals live gesehen zu haben. Nun werden sie geliefert, doch der Experte und Verkäufer alter Militärfahrzeuge hat keine Ahnung, in welchem Zustand die tonnenschweren Verkaufsschlager sind. Das Abladen der Fahrzeug Giganten wird eine Mammutaufgabe. Ebenfalls mit dabei ist Michael Fröhlich aus Mettmann, wo er vor allem besondere Oldtimer sammelt. Zum Verkauf steht Michaels originaler Mustang Fastback Mach One, Baujahr 1969.Produziert wird «Titanen aus Stahl» von der Janus TV. Auf Senderseite sind die Producerinnen Claudia Smykalla und Nina Kleine-Vogelpoth für das Format verantwortlich.