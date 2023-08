Das ZDF setzt sich mit «James Bond 007  Spectre» an die Spitze

Quotennews

Hier konnte Das Erste mit der Wiederholung einer Komödie aus dem Jahr 2017 nicht mithalten.



Das ZDF entschied sich am gestrigen Abend für die Ausstrahlung des Actionfilms. Auf dem öffentlich-rechtlichen Sender wollten sich dies 4,11 Millionen Fernsehenden nicht entgehen lassen. Damit landete man knapp hinter der «Tagesschau» und somit auf Platz zwei der Tagesrangliste. Es kamen hohe 18,0 Prozent Marktanteil zustande. Die 0,72 Millionen Jüngeren setzten sich mit hervorragenden 15,7 Prozent jedoch ganz an die Spitze.Es folgte dasmit 2,29 Millionen Zuschauern, was für ein solides Resultat von 13,4 Prozent reichte. Die 0,41 Millionen 14- bis 49-Jährigen hielten sich weiter bei starken 11,2 Prozent Marktanteil. Es folgte dasmit 1,95 Millionen Interessenten. Hier wurden noch passable 12,8 Prozent eingefahren. Bei den 0,38 Millionen jüngeren Zusehenden veränderte sich die Quote mit 11,3 Prozent kaum.Das Erste setzte hingegen auf die Komödie, welche erstmals 2017 zu sehen gewesen war. Von damals 4,26 Millionen war die Zuschauerschaft deutlich auf 2,80 Millionen gesunken, so dass man nun ein deutliches Stück hinter der Konkurrenz landete. Es war noch ein solider Marktanteil von 11,9 Prozent übriggeblieben. Von 1,04 Millionen Jüngeren waren zudem lediglich 0,30 Millionen mit von der Partie. Hier kam man nicht über annehmbare 6,5 Prozent Marktanteil hinaus.