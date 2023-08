«Rad der Zeit»-Szene veröffentlicht

International

Keinen Trailer, sondern eine gesamte Handlung zeigt Amazon vorab. Diese ist allerdings in einer alten Folge versteckt.

Amazon Prime Video teilte mit, dass die erste Szene aus der zweiten Staffel vonam Ende der letzten Folge der ersten Staffel (Episode 8) als besonderer Überraschungsbonus für die Fans zu sehen ist. Diese Vorschau auf die neue Staffel spiegelt die Struktur der epischen Bestseller-Buchreihe "Das Rad der Zeit" von Robert Jordan wider, auf der die Amazon-Originalserie basiert, in der Jordan am Ende eines jeden Romans das erste Kapitel des nächsten Buches als Vorschau einfügte.Als zusätzliche Hommage an die Inspiration der Serie ist die zur Verfügung gestellte Szene – der Anfang der ersten Episode von Staffel zwei – eine Adaption des bei den Fans beliebten "Darkfriend Social"-Prologs des zweiten Romans von Jordans Serie, „The Great Hunt“, auf dem die zweite Staffel weitgehend basiert.Die zweite Staffel von «The Wheel of Time» basiert auch auf einigen Elementen von Jordans drittem Roman und wird am 1. September exklusiv auf Prime Video in mehr als 240 Ländern und Territorien auf der ganzen Welt ausgestrahlt. Die Serie wurde in der Tschechischen Republik, Marokko und Italien gedreht. In den Hauptrollen spielen Rosamund Pike als Moiraine Damodred, Daniel Henney als Lan Mandragoran, Josha Stradowski als Rand al'Thor, Zoë Robins als Nynaeve al'Meara, Madeleine Madden als Egwene al'Vere, Marcus Rutherford als Perrin Aybara, Dónal Finn als Mat Cauthon, und Ceara Coveney als Elayne Trakand. Das Rad der Zeit ist eine Koproduktion mit Amazon Studios und Sony Pictures Television.