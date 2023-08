VOX startet 14. «Höhle der Löwen»-Staffel erneut Ende August

TV-News

Mit dabei sind neben Neu-Löwin Tijen Onaran auch prominente Pitcher wie VOX-Koch Steffen Henssler und Popstar Cro.

VOX wird ab dem 28. August wieder montags um 20:15 Uhr neue Start-Up-Ideen im Programm haben, denn dann beginnt die 14. Staffel der Gründershow. Geplant sind acht neue Folgen, die wie gewohnt von Amiaz Habtu moderiert werden. Aus den vorherigen Staffeln sind auch die Löwen Ralf Dümmel, Carsten Maschmeyer, Nils Glagau, Dagmar Wöhrl, Janna Ensthaler und Tillman Schulz bekannt. Neu dazu stößt Titjen Onaran, die allen voran Judith Williams ersetzen wird. Williams kündigte zuletzt eine Pause an, die sie mehr Zeit mit ihrer Mutter verbringen wollte.Onaran ist vor allem für die Beratung von Vorständen in den Bereichen Kommunikation, Positionierung und Diversität bekannt. Damit der Anteil von Gründerinnen wächst, unterstützt sie als Investorin Frauen aktiv mit Risikokapital. „Was Selfmade bedeutet, weiß ich aus eigener Erfahrung. Ich habe nicht geerbt und reich geboren bin ich auch nicht. Als erste in meiner Familie habe ich eigene Unternehmen gegründet, finanziert und aufgebaut. Die Gründer:innen verstehe ich deshalb sehr gut und ich weiß, worauf es ankommt“, verspricht Onaran.Als besondere Highlights verspricht der Kölner Sender zudem Auftritte von Star-Koch Steffen Henssler und Musik-Star Cro, die jeweils ihre Ideen pitchen werden. Außerdem stellt der Kandidat Albrecht Schnitzler einen neuen Altersrekord auf. Bei seinem Auftritt war er 88 Jahre alt. Die Produktvielfalt ist einmal mehr breit gefächert. Die kulinarische Vielfalt reicht von türkischer, italienischer bis hin zu bayrischer Küche, hinzu kommt ein neuaufgelegtes Mittelaltergetränk, ein Immun-Kick aus der Tiefkühltruhe, neugedachter Tee sowie ein Produkt für Hunde. Darüber hinaus werden auch Libido-Booster und ein schneller Weinkühler im Markt positioniert. Auch vor aktuellen Entwicklungen macht «Die Höhle der Löwen» nicht Halt und befasst sich auch mit Künstlicher Intelligenz und NFT-Technologien.