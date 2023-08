Amazon kündigt «Sitting in Bars with Cake» an

US-Fernsehen

Die Eigenproduktion soll Anfang September in 240 Ländern bereit gestellt werden.

wird am Freitag, den 8. September, bei Amazon Prime Video veröffentlicht. Das Projekt ist mit Yara Shahidi, Odessa A'zion, Ron Livingston und Bette Midler in den Hauptrollen besetzt. Der Film ist ein offenherziger Blick auf Freundschaft und Selbstfindung im frühen Erwachsenenalter.Regie führt Trish Sie («Pitch Perfect 3»), inspiriert von realen Ereignissen und dem gleichnamigen Buch von Audrey Shulman, die auch das Drehbuch schrieb. Shahidi ist auch ausführende Produzentin des Films, der ihr erstes Projekt als ausführende Produzentin darstellt.Inspiriert von wahren Begebenheiten folgt «Sitting in Bars with Cake» den besten Freundinnen Jane (Yara Shahidi) und Corinne (Odessa A'zion), die sich in ihren Zwanzigern durch das Leben in Los Angeles schlagen. Corinne, die ultimative Extrovertierte, überredet ihre schüchterne, aber extrem talentierte beste Freundin Jane, ein Jahr lang Kuchen zu backen und sie in Bars zu bringen, um Leute kennenzulernen und Selbstvertrauen zu gewinnen – auch bekannt als "Cakebarring". Während ihres "Cakebaring"-Jahres erhält Corinne eine lebensverändernde Diagnose, und die beiden stehen vor einer Herausforderung, wie sie sie noch nie erlebt haben. «Sitting in Bars with Cake» ist nicht nur eine verrückte Spritztour durch einige der buntesten Kneipen von L.A., sondern auch ein bewegendes Fest der weiblichen Freundschaft, der Identitätsfindung und der Suche nach Freude an den unerwartetsten Orten.