Solides Interesse an Dresden-Kick

Quotennews

Das Erste setzte am Nachmittag und Vorabend auf Fußball. In der Primetime funktionierte «Gefragt – Gejagt».

Die Frauen kickten am Samstag im ZDF Das Erste bot seinen Zuschauern die Live-Übertragung der dritten Liga an. Das Spiel Dynamo Dresden gegen DSC Armenia Bielefeld lockte 1,38 Millionen Fernsehzuschauern ab drei Jahren ein, der Marktanteil belief sich auf gute 13,3 Prozent. Nur beim jungen Publikum waren wenig Menschen dabei: 0,14 Millionen wurden gemessen und führten zu 7,9 Prozent Marktanteil.Um 18.15 Uhr startete die Zusammenfassung der dritten Liga in der, das wollten sich 1,78 Millionen Menschen nicht entgehen lassen. Der Marktanteil kletterte auf 14,7 Prozent. Mit 0,13 Millionen 14- bis 49-Jährigen fuhr man tolle 7,3 Prozent Marktanteil ein. Die drei Zusammenfassungen von Liga zwei erreichten 1,94, 2,04 und 2,11 Millionen Zuschauer, die Marktanteil wurden mit 15,3, 15,4 und 15,3 Prozent beziffert. Beim jungen Publikum sicherte sich Das Erste 6,9, 7,9 und 7,3 Prozent.Das Promi-Special vonfunktionierte. Die von Alexander Bommes moderierte Fernsehshow holte zwischen 20.15 und 23.25 Uhr 3,73 Millionen Fernsehzuschauer und sicherte sich 18,0 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum waren 0,57 Millionen dabei, die für 14,4 Prozent Marktanteil standen. Mit denfuhr man noch 2,37 Millionen Zuschauer an, die Marktanteile beliefen sich auf 16,7 Prozent bei allen sowie elf Prozent beim jungen Publikum.