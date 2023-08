Deutschlandpremiere für den 25. «Detektiv Conan»-Film

TV-News

ProSieben Maxx wird den Spielfilm, der in Japan im Jahr 2022 debütierte, Ende August ausstrahlen.

Anime-Fans kommen bei ProSieben Maxx weiter auf ihre Kosten: Die Fernsehstation hat die Deutschlandpremiere vonangekündigt. Das ist der 25. Langfilm der Serie «Detektiv Conan», der im vergangenen Jahr in Kinos lief.Das TV-Special der Anime-Serie handelt von der Beziehung zwischen Miwako Sato und Wataru Takagi: Seit Wataru Takagi seinen Dienst im Polizeihauptquartier von Tokio angetreten hat, schwärmt er für seine Kollegin Sato. Doch diese hat noch immer mit dem Tod des Bombenentschärfers Matsuda zu kämpfen, für den sie Gefühle hegte. Als bei einem Einsatz erneut eine Explosion droht und Takagi in Gefahr gerät, beschließt Sato, ihrem Herzen zu folgen.Shunsuke Ishikawa führte bei dem Spielfilm Regie, das Drehbuch stammte von Takahiro Okura. In Japan debütierte die Kinofassung am 15. April 2022, in Deutschland kam der Streifen am 15. Dezember ins Kino. In Japan spielte der Spielfilm 700 Millionen Euro ein.