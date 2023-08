Joyn legt «The Voice Rap» auf den Donnerstag

TV-News

Ab Mitte September beginnt die neue «The Voice»-Saison – bislang steht aber nur der Termin für das Spin-off «The Voice Rap» fest.

Das Konzept und die Jury des «The Voice of Germany»-Spin-offsstehen seit knapp einem Monat fest, nun hat der Streamingdienst Joyn ein konkretes Sendedatum veröffentlicht. Los geht es am Donnerstag, 14. September, auf der Plattform – eine Woche vor der linearen TV-Ausstrahlung bei ProSieben . Der Privatsender hält sich noch mit einem Sendetermin sowohl des Ablegers als auch der Mutterserie zurück.Der 21. September als Startermin für «TVOG» würde allerdings einwandfrei in den Programmplan passen, denn in der kommenden Woche startet die sechsteilige Reality-Sendung «Der Heiratsmarkt», die am 14. September enden würde. Im vergangenen Jahr strahlte ProSieben immer donnerstags, Sat.1 immer freitags «The Voice of Germany» aus.In «The Voice Rap» suchen derweil die beiden Rapper Kool Savas und Dardan die besten Hip-Hop-Talente. Zunächst gibt es vier Blind Auditions, danach folgt eine Workshop-Phase sowie die Battles. Im Finale gehen die besten vier Talente an den Start, davon kommt jeweils ein Talent pro Coach ins Publikums-Voting. Wer dort die meisten Stimmen bekommt, zieht schließlich mit seinem Coach direkt ins Halbfinale von «The Voice of Germany» ein und hat die Chance auf den Gesamtsieg. Dafür müssen sie sich aber gegen die Neu-Coaches Shirin David, Ronan Keating, Giovanni Zarrella sowie Bill und Tom Kaulitz durchsetzen. Die acht von Bildergarten Entertainment produzierten Folgen erscheinen jeweils wöchentlich.