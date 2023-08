AMC Networks steigert Abo-Umsätze

Wirtschaft

Unter dem Strich ist der Gewinn zurückgegangen, bleibt aber deutlich im positiven Bereich.

AMC Networks hat am Freitag die Zahlen für das zweite Quartal bekannt gegeben. Das Unternehmen, das neben AMC noch zahlreiche andere Sender betreibt, setzte 678,628 Millionen US-Dollar um, was einem Rückgang von acht Prozent entspricht. In den Monaten April, Mai und Juni 2022 waren es noch 738,025 Millionen US-Dollar. Das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) sank von 195,542 auf 176,777 Millionen Euro (-9,6 Prozent). Unter dem Strich verdiente das Unternehmen 105,701 Millionen Euro (Vorjahresquartal: 153,203 Millionen Euro).Der überwiegende Teil des Umsatzes wird in den Vereinigten Staaten von Amerika erwirtschaftet. 581,8 Millionen US-Dollar konnten zwischen dem 1. April und dem 30. Juni 2023 erlöst werden, was einem Rückgang von 6,3 Prozent entspricht. Im internationalen Geschäft sank der Umsatz um 21 Prozent von 125,8 auf 99,3 Millionen US-Dollar.Die Abonnementumsätze sanken um vier Prozent auf 334 Millionen US-Dollar aufgrund eines Rückgangs bei den linearen Abonnenten, der teilweise durch das Wachstum der Streaming-Umsätze ausgeglichen wurde. Die Streaming-Umsätze stiegen um 13 Prozent auf 137 Millionen US-Dollar, was vor allem auf die im Vergleich zum Vorjahr gestiegene Zahl der Streaming-Abonnenten sowie auf Preiserhöhungen im Jahr 2022 zurückzuführen ist. Die Zahl der Streaming-Abonnenten stieg um sechs Prozent auf 11,0 Millionen gegenüber 10,3 Millionen im Vorjahreszeitraum. Im ersten Quartal hatte die Zahl der Abonnenten allerdings noch bei 11,2 Millionen gelegen. Das Unternehmen begründet den Rückgang mit dem Auslaufen zahlreicher Rabattaktionen."Sechs Monate nach meinem Amtsantritt als CEO bin ich beeindruckt von der Fähigkeit unseres Teams, das zu tun, was dieses Unternehmen schon immer am besten konnte: hochwertige Inhalte zu produzieren und sie den Zuschauern über eine wachsende Zahl von Plattformen zur Verfügung zu stellen", sagte CEO Kristin Dolan. "Wir erreichen dies durch eine maßvolle, opportunistische und disziplinierte Strategie, die den freien Cashflow fördert. Selbst in einer Zeit der Unsicherheit und des Wandels in der Branche sehen wir die Vorteile unserer Strategie in unseren Finanzergebnissen, die für das zweite Quartal einen Anstieg des freien Cashflows, der Streaming-Abonnenten und der Streaming-Erlöse im Vergleich zum Vorjahr sowie gesunde Margen ausweisen. Es ist klar, dass wir über das Programm, die Plattformen und die Partner verfügen, um weiterhin ein hochprofitables Geschäft zu betreiben, das langfristigen Shareholder Value schafft."