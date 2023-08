Neuer «Ragnarok»-Trailer publiziert

US-Fernsehen

Die dritte und finale Staffel wird am 24. August bei Netflix gelauncht.

Netflix hat den Trailer für die mit Spannung erwartete dritte Staffel vonveröffentlicht. Während der epische Endkampf der Götter gegen die Riesen näher rückt, wird Magnes Standhaftigkeit auf eine harte Probe gestellt. Die dritte – und letzte – Staffel von Ragnarok wird am 24. August 2023 auf Netflix Premiere haben.Was macht man als 18-jähriger Gymnasiast in einer norwegischen Kleinstadt, wenn man erkannt hat, dass man der Auserwählte ist, dessen Aufgabe es ist, sich gegen einen uralten und extrem mächtigen Feind zu stellen, der nicht nur eine ganze Stadt, sondern ein ganzes Land in seinem eisernen Griff hält? Die Protagonistin Magne muss versuchen, diesen Feind zu bekämpfen, aber wie behält man einen kühlen Kopf und trifft die richtigen Entscheidungen, wenn man ein verliebter Teenager ist, der plötzlich mit der mächtigsten Waffe der Welt bewaffnet ist, während man gleichzeitig herausfinden muss, wer man ist? Magne muss jeden Schritt auf seiner Reise vom Kind zum Erwachsenen abwägen. Und er muss sich in den vielen Beziehungen zurechtfinden, die er in der Kleinstadt geknüpft hat. Aber wer ist - wenn es darauf ankommt - sein Freund? Und wer ist sein Feind?David Stakston, Jonas Strand Gravli, Theresa Frostad Eggesbø, Herman Tømmeraas, Danu Sunth, Henriette Steenstrup, Synnøve Macody Lund gehören zum Ensemble. Auch Odd-Magnus Williamsson, Bjørn Sundqvist, Vebjørn Enger, Billie Barker, Benjamin Helstad, Ruben Rosbach, Ida Nilsen, Jesper Malm, Fridtjov Såheim, Espen Sigurdsen wirken in dieser Staffel mit. Die Produktion übernahm SAM Productions.