«Southern Charm» kehrt zurück

US-Fernsehen

Der Fernsehsender Bravo hat zahlreiche neue Geschichten angekündigt.

Bravo hat schon vor geraumer Zeit die Serieverlängert, in der die Kultur des Südens gezeigt wird. Im Mittelpunkt der Reality-Show steht das Privat- und Berufsleben mehrerer Einwohner, die in Charleston, South Carolina, leben. Bereits seit März 2014 ist die Serie im Bravo-Programm enthalten.Neu in der Serie und bereit für eine Romanze sind Rod Razavi und Jarrett "JT" Thomas, die sich nicht scheuen, sich mit den drohenden Ex-Freunden einiger Damen anzulegen. Rodrigo Reyes, ein langjähriger Freund der Charmers, mischt bei den Possen mit. Patricia Altschul, die Grande Dame von Charleston, ist zurück, um zusammen mit ihrem Sohn Whitney Sudler-Smith, der von seinen Pflichten als Butler entbunden ist, über die Gruppe zu wachen.«Southern Charm» wird von Haymaker East produziert, wobei Aaron Rothman, Josh Halpert, Jessica Chesler, Thomas Kelly, Erin Foye, Simonette Rossi, Shannon Wilson, Whitney Sudler-Smith, Bryan Kestner, Jason Weinberg und Jason Newman als ausführende Produzenten fungieren.