Warner Bros. Discovery hat eine News-Strategie

Vermischtes

Mit Serien und Factual-Shows verdient das Medienhaus gut, aber News und Sport laufen nur linear.

Bei der vierteljährlichen Investoren-Konferenz plaudere Warner- Bros.-Discovery-Chef David Zaslav aus dem Nähkästchen, wie es mit der Digitalisierung von Nachrichten und Sport in seinem riesigen Medienhaus weitergeht. Laut „Variety“ sollen diese Rechte beim Streamingdienst aufgegriffen werden. Doch so wirklich spannend sind die Rechte nicht.Der CEO des Unternehmens teilte mit, dass man über ein solides Portfolio an NBA-, MLB- und NHL-Rechten verfügt, "einen echten strategischen Plan hat, den wir gerade fertigstellen", was den Sport betrifft. Er betonte auch, dass "Nachrichten und Sport wichtig sind. Sie sind ein Unterscheidungsmerkmal. Sie sind fesselnd. Sie lassen diese Plattformen lebendig werden".Andere Dienste sind deutlich weiter: ABC News produziert Doku-Serien für Hulu, NBC stellt bei Peacock «Today» und «Dateline» zum Abruf bereit. Zahlreiche Sportrechte können bei Peacock gestreamt werden. FOX hat inzwischen eine App auf den Markt gebracht, mit denen US-Bürger sämtliche Lokalsender empfangen können.