«BS High» feiert am 23. August Premiere

Hinter dem Projekt stecken Adam McKay und Michael Strahan.

Unter der Regie der Academy Award-prämierten Filmemacher Travon Free («38 at the Garden», «Two Distant Strangers») und Martin Desmond Roe («Two Distant Strangers») wurde die HBO-Originaldokumentationvon Adam McKay (HBOs «Succession» und «Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty») und Todd Schulman produziert. Dieser Film wird am Mittwoch, den 23. August um 21.00 Uhr auf HBO ausgestrahlt und anschließend bei Max zu sehen sein.Am 29. August 2021 endete ein landesweit im Fernsehen übertragenes High-School-Footballspiel zwischen der hochrangigen IMG Academy und der unbekannten Bishop Sycamore High School mit zahlreichen Verletzungen auf dem Spielfeld und einem 58:0-Sieg für die IMG Academy. Das Fiasko löste einen Medienrummel aus, da Fans und Zuschauer die Legitimität des Bishop Sycamore-Programms und seines Cheftrainers Roy Johnson in Frage stellten. «BS HIGH» enthüllt eine der faszinierendsten Sagen in der Welt des High-School-Sports seit Jahren und erforscht die lukrative und mörderische Welt der Football-Vorbereitungsprogramme, in der Karrieren und Ruf gemacht werden können und die Träume und das Wohlergehen junger Sportler auf dem Spiel stehen.Mit einem unvergleichlichen Zugang zu Johnson verfolgt «BS HIGH» die Ursprünge einer erfundenen High School, die der entschlossenen Fantasie eines selbst bezeichneten "ehrlichen Lügners" entsprungen ist, eines Mannes mit einem unnachahmlichen Erzählstil, dem es jedoch an akademischen Qualifikationen und scheinbar keinerlei Erfahrung als Football-Trainer mangelt. Johnsons Streben nach dem Rampenlicht ist abwechselnd charmant und bedrohlich reuelos. Es steht im Kontrast zu den Geschichten der vielen Leben, die er beeinflusst hat, als er die Hoffnungen seiner jugendlichen Schützlinge zerstörte, ihren Ruf in den Ruin trieb und ihre Familien betrog. «BS HIGH» wirft ein Licht auf den intensiven Wettbewerb um Football-Ruhm, die fehlende Verantwortlichkeit für Betrug im großen Stil und die verheerenden Folgen, die die Pathologie eines Mannes hinterlassen kann.