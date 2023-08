VOXup wiederholt «Die Höhle der Löwen»

TV-News

Ab 31. August 2023 werden die neuen Folgen am Donnerstag zu sehen sein.

Der Unterhaltungssender VOXup strahlt ab Donnerstag, den 31. August 2023, um 20.15 Uhr die 14. Staffel vonaus. Die neuen Runde, in der Investoren gesucht werden, besteht aus acht Episoden. Dagmar Wöhrl, Janna Ensthaler, Ralf Dümmel, Tillman Schulz, Carsten Maschmeyer, Nils Glagau und Tijen Onaran könnten dort ihre Geldbeutel zücken und Anteile an Start-Ups übernehmen.Ein Unternehmer ist der 44-jährige Simon Debade, der mit Akoua den Saft der Cashew-Frucht gewinnt. Der gilt zwar als Vitamin-C-Bombe, ist aber in seiner westafrikanischen Heimat bislang ein Abfallprodukt bei der Ernte der Cashewkerne. Ausgiebig testen die Löwinnen und Löwen den Saft der exotischen Superfrucht. Und dann wird es plötzlich emotional: Simons Geschichte bringt Dagmar Wöhrls Augen zum Leuchten. Und den Gründer zum Schluchzen.Ab 23.05 Uhr wiederholt VOXup auch noch die vierte Staffel der Reality-Dokumentation, die gleich mit drei Episoden aufwartet. Die Folgen kommen aus dem Jahr 2014 und zeigen unter anderem wie Ralf Dammasch und seine Freunde einen Zirkuswagen als Gästehaus umbauen.