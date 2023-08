sixx wiederholt «Der Heiratsmarkt»

TV-News

Das Format wird ab Mitte August die zahlreichen Soft-Erotik-Formate mit und um Paula Lambert ablösen.

Am kommenden Donnerstag startet bei ProSieben die neue Reality-Show, der auch von sixx ausgestrahlt wird. Die Fernsehstation, die die jungen Frauen anspricht, zeigt das Format ab Montag, den 14. August 2023, um 20.15 Uhr. Das Format dauert bis 22.30 Uhr und wird von «taff»-Moderatorin Annemarie Carpendale präsentiert.Das Konzept hat die ProSiebenSat.1-Gruppe vom neuen FOX gekauft. In der Sendung suchen die Eltern nach einem passenden Partner für ihren erwachsenen Nachwuchs. Mit der oder dem auserwählten Kandidaten ziehen sie gemeinsam in das Haus der Teilnehmer. Dort hat das Paar Gelegenheit, sich unter Beobachtung kennenzulernen.Im Anschluss an «Der Heiratsmarkt» wiederholt sixx mit der Ausgabe „Der Sexbus“. Zwischen 23.30 und 00.05 Uhr sind zwei Episoden vonzu sehen. Dieses Mal geht es um Erotikmodel und Unternehmerin Bonny Lang, die zweite Folge beschäftigt sich mit Swinger.