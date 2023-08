Spanien-Sieg: Nur wenige Bürger standen auf

Quotennews

Das 10.00 Uhr hatte schon deutlich mehr Zuschauer zu verzeichnen.

Am Samstagfrüh spielten die Schweiz gegen Spanien (1:5), doch nur 0,52 Millionen Menschen ab drei Jahren machten um 07.00 Uhr den Fernseher an. Das Zweite Deutsche Fernsehen verbuchte nur 13,9 Prozent Marktanteil, sodass die Übertragung sogar unter dem Senderschnitt rutschte. Beim jungen Publikum fuhr man 0,12 Millionen Menschen ein, der Marktanteil belief sich auf gute 14,7 Prozent. Deutlich schlechter performten die Vorberichte, die nur auf 0,14 Millionen und 5,8 Prozent Marktanteil kamen. Um 06.30 Uhr schalteten gar nur 0,03 Millionen junge Menschen ein, die für 5,7 Prozent standen.Um 10.00 Uhr war Japan gegen Norwegen (3:1) an der Reihe. Die Übertragung aus Wellington verfolgten 1,34 Millionen Zuschauer, sodass die Fernsehstation auf gute 22,9 Prozent Marktanteil kam. Bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte die Mainzer Fernsehstation 0,18 Millionen und fabelhafte 14,5 Prozent Marktanteil.Um 12.05 Uhr spielte das ZDF noch einmal die Highlights des Spanien-Spiels ein. Das Best-Of erreichte um 12.05 Uhr 1,02 Millionen Fernsehzuschauer und verbuchte einen Marktanteil von 15,7 Prozent. 0,12 Millionen Menschen waren zwischen 14 und 49 Jahren alt und verhalfen zu 9,8 Prozent Marktanteil.