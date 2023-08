WM-Highlights in Sat.1 und bei ProSieben stabil, bei Kabel Eins und sixx mit starken Schwankungen

Wochenquotencheck

Wie erwartet schalteten die meisten Zuschauer hierfür bei ProSieben und Sat.1 ein, wo man sich über die Woche hinweg relativ konstant hielt. Während Kabel Eins stark startete und dann deutlich abnahm, machte sixx die gegensätzliche Bewegung durch.



Seit dem Start der Frauen-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland wird bei ProSieben Sat.1 , Kabel Eins und sixx nun an jedem Spieltag um 20.10 Uhr vor dem Start der Primetime das Formateingeschoben. Gezeigt wird dann eine Zusammenfassung der Spiele des Tages, so dass die Zuschauer am Abend auf den aktuellen Stand gebracht werden.Im Schnitt hatte das Format in Sat.1 am meisten Erfolg. Diese Woche startete man hier mit 0,72 Millionen Fernsehenden, die bei mauen 3,0 Prozent Marktanteil landeten. Bei den 0,21 Millionen Jüngeren waren akzeptable 4,5 Prozent möglich gewesen. Einen Tag später landeten die 0,70 Millionen Zuschauer erneut bei 3,0 Prozent. Die 0,24 Millionen Umworbenen hatten sich hingegen auf passable 5,4 Prozent gesteigert. Auf dem Gesamtmarkt war der Mittwoch mit 0,81 Millionen Neugierigen und 3,5 Prozent Marktanteil am erfolgreichsten. Für die 0,18 Millionen Werberelevanten ging es abwärts auf magere 4,2 Prozent. Ein deutlicher Tiefpunkt war jedoch am Donnerstag erreicht, als lediglich 0,43 Millionen Interessenten eine ernüchternde Quote von 1,9 Prozent einfuhren. Gerade einmal 0,06 Millionen 14- bis 49-Jährige stürzten auf miserable 1,5 Prozent Marktanteil ab.ProSieben begann die Ausstrahlung am Montag hingegen mit 0,55 Millionen Zuschauern und akzeptablen 2,3 Prozent. Die 0,24 Millionen Jüngeren blieben bei mauen 5,0 Prozent Marktanteil hängen. Mit 0,32 Millionen Fußballbegeisterten sowie 0,13 Millionen Umworbenen war hier der Dienstag am wenigsten gefragt. Das Resultat waren miese Resultate von 1,4 sowie 2,9 Prozent. Mäßige 2,1 beziehungsweise 5,4 Prozent Marktanteil kamen am Mittwoch bei einer Reichweite von 0,48 Millionen Menschen sowie 0,23 Millionen Jüngeren zustande. Einen Tag später steigerte man sich wieder auf 0,51 Millionen Neugierige sowie 2,2 Prozent. Die 0,31 Millionen Werberelevanten verbuchten mit soliden 7,5 Prozent Marktanteil mit Abstand den besten Wert der Woche.Bei Kabel Eins unterlag die Ausstrahlung deutlichen Schwankungen. Der Start lief mit 0,53 Millionen Interessenten und akzeptablen 2,2 Prozent Marktanteil noch am besten. Daraufhin verkleinerte sich das Publikum jedoch auf 0,34 bis 0,39 Millionen Menschen. Somit kam der Sender nicht mehr über niedrige 1,5 bis 1,7 Prozent hinaus. Die 0,24 Millionen 14- bis 49-Jährigen starteten mit hohen 5,2 Prozent Marktanteil in die Woche. Die Reichweite sank danach jedoch auf 0,13, später 0,10 und schließlich 0,07 Millionen Menschen. Somit schrumpfte auch die Quote von Tag zu Tag auf annehmbare 3,1, magere 2,3 und letztendlich enttäuschende 1,7 Prozent.Ganz im Gegensatz dazu startete sixx mit lediglich 0,03 Millionen Zusehenden sowie mickrigen 0,1 Prozent Marktanteil in die Ausstrahlung. Mit jeweils 0,06 Millionen Neugierigen rettete man sich dann am Dienstag und Mittwoch auf ernüchternde 0,2 sowie 0,3 Prozent. Am darauffolgenden Tag waren zumindest maue 0,5 Prozent bei einem Publikum von 0,11 Millionen Menschen möglich. Die 0,02 Millionen Jüngeren landeten am Montag bei nur miserablen 0,3 Prozent Marktanteil. Im Laufe der Woche waren dann jedoch 0,04, 0,06 und schließlich 0,07 Millionen Umworbene mit von der Partie. So landete der Sender bei mäßigen 0,9, soliden 1,2 und schließlich hohen 1,6 Prozent Marktanteil.