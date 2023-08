Primetime-Check

Welcher Film schnitt bei den Privatsender am besten ab? Wie viele Menschen sahen die «Tatort»- und die «Frühling»-Wiederholung? Was hatte VOX mit «Grill den Henssler» entgegenzusetzen?

Der Sieg am Sonntag ging an Das Erste mit der Wiederholung von. Die Zweitverwertung unterhielt 6,47 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, darunter 0,81 Millionen 14- bis 49-Jährige. Die Marktanteile lagen bei 24,0 und 14,7 Prozent.folgte vor 2,63 Millionen Menschen. Bis 23:15 Uhr verbuchte die blaue Eins 12,9 Prozent Marktanteil, bei den Jüngeren standen 4,4 Prozent zu Buche. Das ZDF sicherte sich mit3,80 Millionen Zuschauer. Die Wiederholung fuhr 14,1 Prozent bei allen und 5,9 Prozent bei den Jüngeren ein. Um 21:44 Uhr steigerte dasdie Reichweite auf 3,83 Millionen, was die Quoten auf 15,8 respektive 9,8 Prozent ansteigen ließ.sorgte ab 22:15 Uhr für 1,73 Millionen Zuschauer sowie 10,5 und 3,1 Prozent.Im Privatfernsehen hatte VOX die Nase vorn, dennsorgte für 1,44 Millionen Zuschauer und 11,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. RTL sicherte mitzwar mit 1,50 Millionen die größere Reichweite, aber nur 8,0 Prozent bei den Umworbenen.erreichte ab 22:05 Uhr noch 0,78 Millionen und 6,0 Prozent.Die ProSieben-Filmeundgenerierten 1,42 und 0,48 Millionen Zuschauer und waren in der Zielgruppe mit 8,9 und 9,9 Prozent erfolgreich. Sat.1 hielt mitunddagegen. Das Filmdoppel sorgte für 1,16 und 0,48 Millionen Zuschauer sowie Zielgruppen-Quoten von 8,2 und 6,1 Prozent.Kabel Eins setzte auf die Camping-Dokuund durfte sich über 0,79 Millionen und 6,2 Prozent freuen. Fürinteressierten sich ab 22:19 Uhr noch 0,46 Millionen Zuschauer, das Magazin brachte dem Unterföhringer Sender 7,1 Prozent ein. RTLZWEI sicherte sich mit dem Film0,49 Millionen Zuschauer und 5,1 Prozent.behielt danach 0,27 Millionen, der Marktanteil verbesserte sich ab 21:59 Uhr auf 4,8 Prozent.