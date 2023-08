Amazon-Italien-Chefin bekommt mehr Aufgaben

Köpfe

Der Streamingdienst gibt Nicole Morganti weitere Länder, in denen sie für hochwertige Produktionen sorgen soll.

Bislang verantwortete Nicole Morganti die Sparte der italienischen Originalserien von den Amazon Studios. Wie das Fachblatt Variety vorab berichtete, darf die Managerin künftig die südeuropäischen Länder beaufsichtigen. Neben ihrem Heimatland Italien bekommt sie auch Frankreich und Spanien als weitere Verwaltungszonen.Die Managerin Morganti kam im Februar 2019 als Head of Unscripted Originals zu Amazon Studios, zuvor war sie bei Italien bei Discovery als Talent and Productions-Verantwortlicher tätig. Bereits nach 13 Monaten bei Amazon wurde sie zur Serienchefin befördert. Der Karrierestart erfolgte vor mehr als 20 Jahren bei MTV, ehe sie bei Sky Italia für zahlreiche Shows wie «Italia’s Next Top Model» verantwortlich war.Zwar wird Morganti gleich drei Länder beaufsichtigen, dennoch werden die Amazon-Teile ihre bisherigen Chefs beibehalten. Maria José Rodriguez Pérez, die Amazon-Chefin für die spanischen Originale, und Thomas Dubois, der diese Position für Frankreich innehat, bleiben an ihrem Platz und werden nun an sie berichten.