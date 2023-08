Podstars

Der Podcast des Norddeutschen Rundfunks in der ARD-Audiothek ist weiterhin bei den Hörern sehr beliebt.

Der Podcast überin der ARD Audiothek ist eine Sportdokumentation über den ehemaligen Radsportprofi. Die Veröffentlichung der NDR-Produktion erfolgte am 16. Juni 2022 auf den Audioportalen und Internetseiten von ARD und NDR . Bisher erschienen neben dem Prolog sieben weitere Episoden der Hörspiel-Reportage. Gastgeber der NDR-Produktion ist der Sportjournalist Moritz Cassalette. Dieser führt durch das Leben des ehemaligen Radsportlers. Jan Ullrich war aufgrund seiner Verbindungen zu einem Doping-Arzt im Jahr 2006 kurz vor Start der Frankreich-Rundfahrt suspendiert worden. Des Weiteren wurden ihm im Jahr 2012 einige Siege aberkannt. Das Jahrhunderttalent hat bislang als einziger deutscher Radsportler im Juli 1997 die Tour de France gewonnen.Doch es kam zu einer dramatischen Wendung: Der Radprofi gerät immer mehr in eine Abwärtsspirale aus Drogenmissbrauch, Dopingskandalen und Undiszipliniertheit. Dadurch kam es zum großen Absturz des einzigen Radsporthelden und es folgten keine weiteren Erfolge mehr. Der Podcast setzt sich mit der Fragestellung auseinander, woran der ehemalige Gewinner der Tour de France letztendlich gescheitert ist. Der Moderator beschreibt das persönliche Drama des ehemaligen Radprofis, welches 2018 seinen vorläufigen Höhepunkt hatte.Im Podcast spricht der Gastgeber mit ehemaligen Wegbegleitern und nahestehenden Personen aus dem Umkreis von Jan Ullrich. Des Weiteren erhält der Zuhörer einen Überblick über das Leben des Ex-Radprofis. Cassalette berichtet nicht nur über die ersten Siege des Radsportlers im jungen Alter von zehn Jahren, sondern gibt auch Einblicke in die Beziehung zu Ullrichs ehemaligem größten Konkurrenten: Lance Armstrong. Dieser besuchte Jan Ullrich auch bei einem seiner letzten Klinikaufenthalte Ende 2021 in einem Krankenhaus in Mexiko.Die einzelnen Episoden sind in sieben Etappen eingeteilt. Die Namen der Podcast-Folgen erinnern an die Streckeneinteilung bei der Tour de France, welche aus 21 Etappen besteht. Jede Podcast-Folge hat eine Länge zwischen 35 und 59 Minuten. Die letzte Episode setzt sich damit auseinander, dass von Jan Ullrich keine Erfolge mehr zu erwarten sind. Der Gastgeber geht im gesamten Podcast der Frage nach, wie es passieren konnte, dass Jan Ullrich so tief gefallen ist. Der Sportjournalist sucht Antworten. Das Hörspiel «Jan Ullrich - Held auf Zeit» ist durch den gewählten Aufbau sehr abwechslungsreich gestaltet. Die Gesprächsrunden bestehen aus den Erläuterungen des Host sowie Einspielern aus Interviews mit engen Vertrauten. Zudem ergänzen aufschlussreiche Talkrunden über und mit Jan Ullrich den Podcast. Dafür reiste das NDR-Produktionsteam um die halbe Welt und trifft ehemalige Weggefährten zum Interview.