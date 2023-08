CBS verlängert «Big Brother»

US-Fernsehen

Kaum ist die neue Staffel gestartet, ist bereits eine Herbst-Runde angekündigt.

CBS hat die Premierentermine für das Primetime-Programm im Herbst 2023 bekannt gegeben, die im September beginnen und sich bis in den Herbst erstrecken werden. Das CBS-Programm umfasst die Ausstrahlung von alten «Yellowstone»-Folgen, drei neue alternative Serien, erweiterte Versionen kultiger Reality-Serien, die Free-TV-Premiere von Paramount+-Originalserien, Nachrichtensendungen zur Primetime und Live-Sport.Am 14. September startet am Donnerstag die Show, am 17. September beginnt die erste Staffel der Paramount Network-Serie «Yellowstone». Ab 22.30 Uhr kommt eine weitere Ausgabe von «Big Brother», das im Programm bleibt. Am Mittwoch, den 27. September, starten die 90-minütigen Versionen von «Survivor» und «The Amazing Race». Am 3. Oktober wirdvon Paramount+ das erste Mal zu sehen sein.Die Showdebütiert am 9. Oktober, am Freitagabend gehenundlos. Erst am 2. November holt manins Free-TV,beginnt schließlich einen Tag später.