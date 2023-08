Amerikaner sind weiter im «Suits»-Fieber

US-Quoten

Die Produktion von USA Network stellte zahlreiche Serien in den Schatten.

Zwischen dem 3. und 9. Juli 2023 verfolgten die amerikanischen Fernsehzuschauer 3,674 Millionen Minuten von. Die Serie ist laut Informationen von Nielsen bereits seit mehreren Wochen auf dem ersten Rang, was auch daran liegt, dass 136 Episoden vorliegen. Platz zwei schnappt sich, von der Netflix-Serie wurden fünf neue Episoden veröffentlicht. 1,406 Millionen Minuten wurden gesehen.Der erste Teil der dritten-Reihe ist in diesen Werten dabei: Die Serie, die auf insgesamt 21 Episoden kommt, verbuchte 1,191 Millionen Minuten. Die Amazon-Serieverzeichnete 966 Millionen Minuten,von Disney+ konnte sich über weitere 849 Millionen Minuten freuen. Netflix zeigt aktuell, das auf 816 Millionen Episoden kommt.Adam DeVine, Pierce Brosnam und Ellen Barkin sind inbei Netflix zu sehen. Der am 7. Juli veröffentlichte Spielfilm kam auf 711 Millionen Minuten. Auf 421 Millionen Minuten kam der Klassikervon James Cameron. Der Filmmit Adam Driver und Ariana Greenblatt erreichte 367 Millionen Minuten. Greenblatt spielte im Film «Barbie» die Tochter Sasha, wenngleich der Warner Bros.-Kassenschlager noch nicht veröffentlicht war.