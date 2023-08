«Beauty & The Nerd» holt zum Finale den Staffelbestwert

Quotennews

Nach dem Abdanken von Walentina ging es zunächst abwärts, das Finale erlebte nun wieder einen Höhenflug. Mit «red.» ging ProSieben wieder auf Talfahrt.

In der sechsten Folge von, die am Donnerstag, 3. August, um 20.15 Uhr auf ProSieben gesendet wurde, kämpften noch drei Teams um 50.000 Euro. Wächst Fantasy-Nerd Dominik weiter über sich hinaus und holt sich mit Natascha den Sieg? Zumindest Krawallmacherin Walentina, die nun zu «Sommerhaus der Stars» (RTL) geht, und Küken Brenda sind aus dem Rennen.In der Vorwoche sank die Gesamtreichweite auf 0,70 Millionen Zuschauer und fuhr somit das niedrigste Ergebnis der laufenden Staffel ein. Das Finale erzielte nun 0,80 Millionen Fernsehzuschauer (Staffelhoch!) und führte bei ProSieben zu guten 3,6 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen war ebenfalls vor acht Tagen ein Tiefstwert gemessen worden, weil nur noch 0,43 Millionen Menschen dabei waren. Die neue Ausgabe, die bis 22.30 Uhr andauerte, sicherte sich 0,55 Millionen und erfreuliche 12,8 Prozent.Mithat die Redaktion viel geplant: Man flog nicht nur nach Singapur zu einigen Superreichen, sondern checkte auch die größten Instagram-Urlaubs-Hotspots und war zu Gast auf großen Yachten der Promis. Das von Rebecca Mir moderierte Magazin schaffte es allerdings nur auf 0,42 Millionen Zuschauer und ergatterte 2,9 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe blieben 0,24 Millionen übrig, die für 7,8 Prozent Marktanteil standen.Zwischen 23.30 und 00.30 Uhr gingauf Sendung. Die erfolglose Clipshow wurde diese Mal von 0,18 Millionen Menschen gesehen, die Episode über Festivals verbuchte einen Marktanteil von 1,8 Prozent. Die einstündige Produktion sicherte sich 0,09 Millionen und 4,4 Prozent bei den Werberelevanten. Im Anschluss gab es einen Aufguss von «Beauty & The Nerd», der auf 0,10 Millionen ab drei Jahren kam und 3,3 Prozent in der Zielgruppe holte.