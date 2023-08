«Starlight Express» trifft den Nerv des Publikums

Quotennews

Die «akte.» machte in dieser Woche eine Pause, weil eine Dokumentation sie ersetzte.

Das Wort Lego leitet sich von dem dänischen „leg godt“ („spiel gut“) und der Konzern feiert dieses Jahr seinen 91. Geburtstag. Wirklich ersichtlich ist es allerdings nicht, warum Sat.1 in das Programm aufnimmt und damit seine großen Service-Wochen in Sachen Urlaub und Haushalt unterbricht. Das von Steven Gätjen moderierte Special erreichte 0,67 Millionen Zuschauer und fuhr schwache drei Prozent Marktanteil ein. Bei den Werberelevanten waren dieses Mal 0,29 Millionen möglich, der Marktanteil wurde mit guten 6,7 Prozent bemessen.Um 22.20 Uhr ging nicht etwa Matthias Killing und die «akte.» auf Sendung, sondern die Dokumentation. Die Dokumentation soll zum 35-jährigen Jubiläum mit 22 neuen Darstellern überarbeitet werden. Vier Monate vor der Premiere sollen neue Einblicke die Zuschauer begeistern. Die Werte sind kurios: Das interessierte 0,80 Millionen Menschen und führte zu fabelhaften 5,1 Prozent Marktanteil. Bei den Werberelevanten war das Interesse aber schwächer als beim Vorprogramm: 0,25 Millionen gemessen, die zu 7,5 Prozent Marktanteil führten.Die «Sat.1-Reportage» wiederholte „Schippern statt fliegen – Urlaub auf dem Hausboot“ und beschäftigte sich noch einmal mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Vor zwei Jahren war der Urlaub in Deutschland sehr beliebt, schließlich gab es ein Reisechaos. Bis 00.15 Uhr blieben 0,47 Millionen Menschen wach, die 4,7 Prozent Marktanteil brachten. In der Zielgruppe standen dieses Mal 0,13 Millionen auf der Uhr, die für 6,5 Prozent Marktanteil standen.