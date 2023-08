«Disappeared» mit zweistündigem Auftakt

US-Fernsehen

In der ersten Folge geht es um die Bradley-Schwestern.

Die Vermisstenseriekehrt diesen Monat zu ID zurück, mit brandneuen, herzzerreißenden, ungelösten Rätseln, die am Sonntag, den 20. August um 22.00 Uhr beginnen. Auch in dieser Staffel werden neue Episoden mit schockierenden, ungelösten Vermisstenfällen aus dem ganzen Land gezeigt. Jede Folge beginnt unmittelbar vor dem Verschwinden einer Person und berichtet von der Suche nach Hinweisen, die auf das Geschehen hindeuten könnten. Die Familien der Vermissten hoffen, dass die Serie die Geschichte ihrer Angehörigen in den Vordergrund rückt und alle Details und Zusammenhänge ans Licht bringt, die helfen können, die Wahrheit zu entschlüsseln und einen Weg nach Hause zu finden.Den Auftakt der neuen Staffel bildet die zweistündige Sonderpremiere „The Bradley Sisters“, die Licht in ein beunruhigendes Geheimnis bringt, das Chicago seit dem 6. Juli 2001 heimsucht, als die zehn-jährige Tionda und die drei-jährige Diamond Bradley spurlos aus ihrer Wohnung verschwanden. Die vergangenen zwei Jahrzehnte seit dem Verschwinden der Bradley-Schwestern waren voller Wendungen und Irrungen. Pamela Childs, Detective der Chicagoer Polizei im Ruhestand, die 2001 an den Ermittlungen beteiligt war, geht noch einmal auf die wichtigsten Theorien und Beweise ein, während sie die unbestreitbaren Auswirkungen des Verschwindens der Schwestern auf ihre Familie und die Gemeinde insgesamt untersucht.Mit noch nie gezeigten Interviews und beispiellosem Zugang zu den Bradleys, einschließlich Mutter Tracey, gipfelt das Special in einem schockierenden Geständnis eines Schlüsselmitglieds der Familie, das die Ermittlungen bis ins Mark erschüttert. Außerdem hat man zu diesem Fall einen achtteiligen Podcast produziert, der nach der TV-Premiere startet.