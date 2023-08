Evanijo  Selbstexperimente, Essenstests und Fast-Food-Challenges

YouTuber

Im Bereich Fast Food kommt man auf YouTube nur schwer an Evanijo vorbei, der sich beispielsweise eine Woche lang nur bei einer Fast-Food-Marke ernährt.

In den vergangenen Jahren hat auch der Content rund ums Essen auf YouTube stark zugenommen. Um hier noch aus der Masse herauszustecken, muss man sich schon etwas besonderes einfallen lassen. Gelungen ist das Evanijo, der vor allem mit Formaten, in denen er 24 Stunden lang nur bei einer bestimmten Kette isst oder nur eine bestimmte Art von Essen zu sich nimmt. So konnte er seine Reichweite immer weiter aufbauen und ist nun mit knapp 500 Videos bei 686.000 Abonnenten angelangt.Über sein Privatleben gibt der Webvideoproduzent kaum etwas preis. Sein bürgerlicher Name ist nicht bekannt. In einem Video kam jedoch heraus, dass er wohl mit Vornamen Felix heißt. Sein Geburtsdatum ist nicht bekannt, er wuchs jedoch in Hamburg-Altona auch. Evanijo hat russisch-kasachische Wurzeln. Über seine Familie weiß man lediglich, dass er eine Schwester hat. Nach eigenen Angaben war er in der Schule nicht sonderlich erfolgreich. Dazu kamen zahlreiche Auseinandersetzungen zwischen ihm und seinen Lehrern. Dennoch erhielt er schließlich sein Abitur. Ende 2011 wurde bei ihm Non-Hodgkin-Krebs diagnostiziert, welcher mit einer Chemotherapie erfolgreich behandelt wurde.Der YouTube-Kanal „Evanijo“ wurde am 20. Juni 2014 gegründet. Zunächst drehte sich sein Content hier rund um Gaming-Videos. Das erste Mal, dass er mehr Aufmerksamkeit erfuhr, war als der YouTuber ViscaBarca ihn vorstellte und somit seinen Kanal puschte. Von den Gaming-Videos sind heute kaum noch welche auf dem Kanal verfügbar. In den ältesten, noch aufrufbaren Videos erzählt er meist von seinem eigenen Leben. Er geht auf die Schule ein, zeigt sein Zeugnis oder gibt in Form von Unterhaltungsvideos preis, wie man richtig die Schule schwänzt. Am Anfang gab es noch kaum Content zum Essen, allerdings probierte er in zwei Videos aus, einen Tag lang zu fasten.Vor sechs Jahren lud Evanijo dann ein Video hoch, in welchem er einen Tag lang nur Magerquark zu sich nimmt. Er führt immer mehr Selbstexperimente durch, darunter auch 50 Stunden lang wach bleiben. Die meisten dieser Experimente drehten sich nun allerdings um Essen und so aß er eine Woche lang nur bei KFC, McDonalds, Burger King, Nordsee oder Subway oder ernährte sich eine Woche nur von Döner, Lahmacun Pommes, Nudeln oder Pizza. In einem anderen Selbstexperiment aß er eine Woche lang nur vegan. Später etablierte sich auch ein weiteres Format auf seinem Kanal, bei welchem der YouTuber testet, wie viel einer bestimmten Speise, als beispielsweise Döner oder Pizzen er innerhalb von 24 Stunden essen kann.Mit über drei Millionen Aufrufen steht der zweite Versuch, eine Woche lang nur Döner zu essen, ganz oben an der Spitze des Kanals. Mit 2,3 Millionen Klicks folgt das Video, in welchem Evanjo eine Woche lang nur Pommes isst. Besonders gefragt ist auch ein Essens-Test, bei welchem er 1-Sterne-Döner mit 5-Sterne-Dönern vergleicht. Über eine Million Aufrufe erhielt auch ein XXL-Burgerwettessen gegen den YouTuber Apored. Besonders mit Unge kooperierte er in zahlreichen Videos und trat dabei auch in einem Wettessen mit scharfen Nudeln gegen ihn an. Nachdem er Unge dreimal auf Madeira besucht hatte, zog er auch für einige Monate dorthin. Erst vor kurzem drehte er auch ein Video mit Julien Bam, in welchem dieser seine Foodhotspots vorstellte.Dass Evanijo sehr selbstironisch mit sich umgeht, beweist sein Zweitkanal „Fettsack Probiert“. Hier werden vor allem Twitch-Highlights und einige zusätzliche Videos veröffentlicht. Mit 151.000 Abonnenten erhält der Kanal ebenfalls viel Aufmerksamkeit. Zusätzlich betreibt Evanijo einen Online-Shop, in welchem T-Shirts, Hoodies und Hosen erhältlich sind.