So teilen sich ARD und ZDF die WM-Achtelfinals

TV-News

Während Das Erste die Sonntags- und Montags-Spiele überträgt, bietet das ZDF die Spiele am Samstag und Dienstag an. Ein Spiel wird es ausschließlich online geben.

Auch nach dem Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft, man möge es kaum glauben, geht das WM-Turnier in Australien und Neuseeland weiter. Am Samstag, 5. August, startet die K.o.-Phase mit dem Spiel der Schweizerinnen gegen die Spanierinnen, gefolgt von der Partie Japan gegen Norwegen. Beide Duelle überträgt das ZDF . Um 6:30 Uhr gehen Sven Voss und WM-Expertin Kathrin Lehmann bereits auf Sendung, der Anpfiff der ersten Partie erfolgt um 7:00 Uhr. Gast im Studio ist Nationalspielerin Paulina Krumbiegel. Martin Schneider sorgt für den Live-Kommentar aus Auckland. Um 10:00 Uhr meldet sich dann Norbert Galeske aus Wellington.Am Sonntag wechselt die WM dann ins Erste, wobei das dritte Achtelfinale zwischen den Niederländerinnen und der Mannschaft aus Südafrika ausschließlich in der ARD-Mediathek übertragen wird. Im Ersten läuft um 4:00 Uhr stattdessen eine Wiederholung der Doku-Serie «Die Tierärzte – Retter mit Herz». Eine ausführliche Zusammenfassung des Spiels präsentiert das ARD-Hauptprogramm ab 10:00 Uhr, während um 11:00 Uhr das Spiel USA gegen Schweden ansteht. Bernd Schmelzer wird das Spiel in Melbourne kommentierten. Am Montag ist Bernd Schmelzer ab 9:30 Uhr in Brisbane bei England gegen Nigeria im Einsatz, während Christina Graf ab 12:30 Uhr das Spiel der australischen Gastgeberinnen gegen Dänemark begleitet.Der Dienstag, 8. August, führt die Zuschauer zurück zum ZDF , wo sich erneut Voss und Lehmann diesmal ab 9:45 Uhr melden. Um 10:00 Uhr ist das Spiel Kolumbien gegen Jamaika zu sehen, kommentiert von Norbert Galeske. Um 13:00 Uhr findet das Achtelfinale mit dem Aufeinandertreffen zwischen Frankreich und Marokko sein Ende. Claudia Neumann wird gemeinsam mit Tabea Kemme kommentieren. Die Viertelfnals werden am Freitag, 11. August, und Samstag, 12. August, gespielt. Auch hier wird es erneut ein Nachtspiel um 3:00 Uhr geben.