Sat.1 Emotions fährt nach Martinique

TV-News

Der Fernsehsender wiederholt die Serie «Deadly Tropics» des Fernsehsenders France 2.

Bereits vier Staffeln hat die Fernsehseriedes öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders France 2 auf dem Buckel. Das Format feierte bei ZDFneo seine Deutschlandpremiere. Jetzt wiederholt Sat.1 Emotions die erste Staffel, welche aus acht Episoden besteht. Montags um 21.50 Uhr wird die Serie in Doppelfolgen wiederholt.Die französische Reihe ist in ihrem Heimatland ein sehr großer Erfolg. Im Durchschnitt schalteten 3,90 Millionen Menschen die erste Staffel ein, die zweite Runde erreichte 4,26 Millionen. Mit der dritten Season, die 2022 lief, waren 4,59 Millionen Zuschauer dabei. Die vierte Staffel kam noch auf 3,80 Millionen Zuschauer.Zum Inhalt: An einem Strand auf Martinique wird die Leiche der 17-jährigen Tissia gefunden. Die frischgebackene Leiterin der Kriminalpolizei, Mélissa Sainte-Rose, soll den Fall gemeinsam mit der Ermittlerin Gaëlle Crivelli aufdecken. Es stellt sich heraus, dass das Opfer kurz vor seinem Tod mit drei Schulkameradinnen in eine Villa eingebrochen ist. Um den Mordfall zu lösen, müssen Mélissa und Gaelle kooperieren – auch wenn beide unterschiedliche Vorstellungen von Polizeiarbeit haben.