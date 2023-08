VOD-Charts

Gleich drei Streamingtitel verbuchten mehr als fünf Millionen Aufrufe, und auch das Mittelfeld war reichweitenstark unterwegs.

Man könnte meinen, dass sich das schlechte Wetter in Deutschland auf den Streamingmarkt niederschlägt. Denn in der 31. Kalenderwoche stiegen die Aufrufzahlen im Vergleich zur Vorwoche deutlich an. Kein einziger Titel der Top10 brachte es auf weniger als zwei Millionen Abrufe, gleich drei wurden mehr als fünf Millionen Mal gestreamt. So belegtemit 2,11 Millionen Klicks nur Platz zehn. Vor einer Woche hätte dies für Rang acht gereicht.Knapp davor reihte sichin die von Goldmedia ausgegeben Liste ein. Zwischen dem 28. Juli und 3. August wurde die Wikinger-Reihe 2,16 Millionen Mal geklickt. Platz acht führt zu Disney+ , wo die Mockumentaryabrufbar ist. Die Reichweite belief sich auf 2,42 Millionen. Ebenfalls beim Micky-Maus-Streamer istbeheimatet. Die Serie mit Samuel L. Jackson durfte sich über 3,20 Millionen Abrufe und den siebten Platz freuen.Auf Rang sechs fand sich Streaming-Königein. Die beliebte Sitcom schaffte in den vergangenen sieben Tagen 3,36 Millionen Views. Die Top5 beginnt mit. Die Zombie-Serie erreichte 3,51 Millionen Aufrufe bei den großen drei Streamingdiensten Netflix , Prime Video und Disney+ . Ausschließlich bei Netflix istverfügbar. Die Fantasy-Serie wurde 3,67 Millionen Mal angesteuert – Platz vier.Die niedrigste Stufe auf dem Treppchen belegt Vorwochen-Siegermit einem relativ konstanten Ergebnis. Im Vergleich zur vergangenen Woche verlor man nur rund 200.000 Klicks und landete bei 5,16 Millionen. Aufgrund der starken Konkurrenz muss man sich aber mit Bronze begnügen. Silber geht an, die Anwaltsserie, die derzeit in den USA stark performt, generierte 5,79 Millionen Abrufe. Einsam an der Spitze liegt wie vor zwei Wochen die Polizeiserie. Beeindruckende 7,35 Millionen Streams wurden in dieser Woche gezählt.