«Office Race» debütiert am 4. September

US-Fernsehen

Comedy Central hat einen neuen Spielfilm herstellen lassen.

MTV Entertainment Studios hat bekannt gegeben, dass, ein brandneuer Originalfilm von Comedy Central , am Montag, den 4. September um 20:00 Uhr Premiere haben wird. In den Hauptrollen spielen Beck Bennett («Saturday Night Live»), Joel McHale («Animal Control»), neben Kelsey Grammer («Frasier»), Kylie Bunbury («Big Sky»), Erinn Hayes, Geoffrey Arend («500 Days of Summer»), Katlyn Carlson («iCarly»), Matt Richards, Karolena Theresa («You Hurt My Feelings»), mit J. B. Smoove («Curb Your Enthusiasm») und Alyson Hannigan («How I Met Your Mother»).In «Office Race» geht es um einen unambitionierten Büroangestellten (Beck Bennett), der alles daran setzt, seinen von Bewegung besessenen, mikromanagenden Chef (Joel McHale) zu besiegen – genauer gesagt in 26,2 Meilen – sprich sie laufen einen Marathon.Regie führte Jared Lapidus und das Drehbuch kommt von James Kilmoon («Impractical Jokers») & Jared Lapidus. Ally Engelberg, Marc Lieberman und Brian Hunt fungieren als Produzenten und James Kilmoon, Jared Lapidus, Dan Goodman und William H. Masterson III als Executive Producers. Janee Dabney und Ari Pearce sind ausführende Produzenten für MTV Entertainment Studios. Kristyn Deignan und Bola Fapohunda sind leitende Produzenten, während Donny Hugo Herran und Carlos Lugo als leitende Angestellte für die Produktion verantwortlich sind. MTV Entertainment Studios produzierte.