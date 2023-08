Acorn TV holt «The Chelsea Detective» zurück

US-Fernsehen

Die zweite Season, die aus vier Episoden besteht, beginnt am 28. August.

, das erfolgreiche britische Krimidrama mit Adrian Scarborough («Killing Eve») in der Hauptrolle als scharfsinniger, intuitiver Detective Inspector Max Arnold, kehrt am Montag, den 28. August, mit wöchentlich neuen Episoden zu Acorn TV zurück und wird mit Spannung erwartet. In der zweiten Staffel, die aus vier Episoden in Spielfilmlänge besteht, arbeitet DI Arnold mit seiner neuen Kollegin Detective Sergeant Layla Walsh zusammen, die von Vanessa Emme («Bloodlands, A Discovery of Witches») gespielt wird und von Exeter zur Chelsea CID kommt.In dieser Staffel verbirgt Londons reichster Stadtbezirk eine dunkle Seite, die DI Max Arnold (Scarborough) nur zu gut kennt. In den Kunstgalerien und Luxusvillen lauern Killer, und es liegt an DI Arnold und seiner neuen Partnerin Layla Walsh (Emme), sie zu entlarven.Sophie Stone («Shetland») kehrt als brillante, wenn auch gelegentlich einschüchternde Leiterin der Forensik Ashley Wilton zurück, Lucy Phelps («Grace») als Forschungs- und Technikkönigin DC Jess Lombard, Peter Bankolé («Peaky Blinders») als Officer DC Connor Pollock, Anamaria Marinca («Deadline») als DI Arnolds Ex-Frau Astrid und Frances Barber («Whitstable Pearl») als DI Arnolds Tante Olivia Arnold. Zu den Gaststars dieser Staffel gehören Rachael Stirling («Hollington Drive») als Galeristin Rebekah Chaban in der Staffelpremiere sowie Simon Williams («EastEnders»), der in der zweiten Folge den Pflegeheimbewohner Maurice Swift spielt.«The Chelsea Detective» wird von Acorn TV's Acorn Media Enterprises, dem deutschen ZDF und BBC Studios' Invested Indie Expectation produziert. Acorn TV vertreibt die Serie exklusiv unter anderem in den USA, Kanada, Großbritannien, Australien und Neuseeland. BBC Studios vertreibt die Serie international.