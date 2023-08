«Friday Night Plan» startet am 1. September

US-Fernsehen

Der neue indische Film ist mit Babil Khan, Amrith Jayan und Medha Rana besetzt.

Mit einem Geschwisterkind aufzuwachsen, bringt viele Vorteile mit sich. Es lehrt einen die Fähigkeit, jemanden sowohl zutiefst zu lieben als auch zu verabscheuen. Unerbittlich zu kämpfen, aber dann auch alles zu tun, um sie zu retten oder sich zusammenzuschließen. Genau dieses unzerbrechliche Band ist es, was die Zuschauer im kommenden Filmerleben werden. Diese Film wurde von Vatsal Neelakantan inszeniert und von Ritesh Sidhwani, Kassim Jagmagia & Farhan Akhtar von Excel Entertainment produziert. Die Premiere ist für den 1. September 2023 vorgesehen.In dem Film spielt Babil Khan den streberhaften älteren Bruder, und sein krimineller Partner ist sein schelmischer jüngerer Bruder, der von Amrith Jayan brillant dargestellt wird. Zusammen sind sie das ultimative Duo, bereit, die coolste und angesagteste Party des Jahres zu erobern. "Da ich im wirklichen Leben einen jüngeren Bruder habe, fühlt sich dieser Film für mich so nachvollziehbar an. Es ist eine herzerwärmende Reise, die schöne Erinnerungen an unsere eigenen Missgeschicke wachruft. Dies ist mein erster Film mit Excel Entertainment und nach Qala meine zweite Zusammenarbeit mit Netflix , und ich könnte nicht aufgeregter sein, ein Teil dieses Projekts zu sein", sagt Babil Khan " sagt Babil Khan ."Wir von Excel Entertainment sind begeistert, diesen herzerwärmenden Film der Welt zu präsentieren! Es ist unser erster Highschool-Film mit all dem Spaß, dem Unfug und den Wachstumsschmerzen, die damit einhergehen. Es war aufregend, mit der hochkarätigen Besetzung, angeführt von Babil Khan, zusammenzuarbeiten, und wir hoffen, dass unser Werk der Liebe das Publikum weit und breit auf Netflix erreicht", so Farhan Akhtar und Ritesh Sidhwani, die Produzenten von Excel Entertainment."Es ist eine aufregende Erfahrung, meinen ersten Film, «Friday Night Plan», ankündigen zu können. Es ist eine warme Geschichte über Liebe, Freundschaft, Brüderlichkeit und Selbstfindung, die alle Zuschauer anspricht. Ich bin sehr dankbar, Netflix und Excel Entertainment als Partner zu haben, und ich hoffe, dass die Liebe, mit der wir den Film gemacht haben, sich auf den Leinwänden in der ganzen Welt widerspiegelt", sagt Regisseur Vatsal Neelakantan.